Wie viel kosten Bier und Tickets beim Westallgäuer Oktoberfest 2022 in Weiler?

Der FV Weiler feiert nach zwei Jahren Pause wieder das Westallgäuer Oktoberfest. Wie das Programm aussieht und weshalb es eine geschlossene Veranstaltung gibt.

13.08.2022 | Stand: 09:37 Uhr

„Wir sind froh, dass es wieder los geht.“ So fasst David Fink, Vorsitzender des FV Weiler, die Stimmung im Verein zusammen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause steigt vom 30. September bis zum 2. Oktober das Westallgäuer Oktoberfest 2022 in Weiler.

Für den Firmen- und Vereineabend am Freitag können in der Nacht auf Dienstag, 16. August im Internet Karten reserviert werden. Punkt Mitternacht geht es los. Die Nachfrage wird ein Gradmesser sein, wie groß der Run auf das Oktoberfest nach der Coronapause ist.

Der FV Weiler ist jedenfalls zuversichtlich. „Die Leute zieht es nach draußen. Sie wollen feiern“, sagt Joachim Zwerger, Vorsitzender des Fördervereins des FV Weiler.

Die Fußballer und ihr Förderverein halten an dem bewährten Konzept fest – mit kleineren Anpassungen. Wie in den Vorjahren wird es drei Abendtermine geben.

Davon ist aber ein Abend eine geschlossene Veranstaltung. Rawe Electronic, Trikotsponsor des FV Weiler, hält am Sonntagabend im Festzelt seine Jubiläumsfeier ab. Das geht, weil der Montag ein Feiertag ist (3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit)

Oktoberfest in Weiler beginnt mit Firmen- und Vereineabend

Traditionell beginnt das Fest mit einem Abend für Firmen und Vereine. Tickets gibt es vorab wieder online. In der Vergangenheit war der Abend regelmäßig in kurzer Zeit ausverkauft. Die Organisatoren sind zuversichtlich, auch heuer in einem vollen Zelt feiern zu können. 2300 Besucher haben Platz.

Den Fassanstich wird Rathauschef Tobias Paintner übernehmen – beim bislang letzten Oktoberfest war er noch Kandidat für das Bürgermeisteramt. Wer das zweite Fass anstechen wird, ist noch unklar.

Zu den bewährten Dingen des Oktoberfests gehören Essen und Trinken, die zu dem Thema passen. Unter anderem wird es das Wiesen-Märzen der Postbrauerei geben, das per Leitung direkt aus der Brauerei ins Zelt kommt.

Wie viel die Maß kosten wird, steht noch nicht fest. Zwischen acht und neun Euro sollen es sein. „Näher an der acht als an der neun“, sagt Zwerger. Damit liegt der Preis weit unter dem der bekannten Volksfeste. In München beispielsweise werden zwischen 12,60 und 13,80 Euro je Liter Gerstensaft fällig.

"Albkracher" und "Midnight Special" spielen beim Oktoberfest in Weiler

Bekannt sind die Bands, die beim Fest in Weiler für Stimmung sorgen sollen. Die "Albkracher", die am Firmenabend zu sehen sein werden, waren bereits 2019 beim Oktoberfest dabei. Und „Midnight Special“, die der FV Weiler für den Samstag gebucht hat, „kennt im Westallgäuer fast jeder“ (Fink). Die Band hat einen guten Ruf als Stimmungsmacher. Das gilt auch für die Musikkapelle Weiler, die das Publikum am Samstag ab 17 Uhr anheizen wird. Beim Familientag am Sonntag, 2. Oktober, soll die Musikkapelle Muthmannshofen bei freiem Eintritt für zünftige Blasmusik und Brass sorgen.

Einlass ins Zelt ist am Samstag Ü-16. Unter-18-Jährige müssen das Zelt um Mitternacht verlassen.

Zu den bewährten Dingen gehören die Kombitickets für das Fußballspiel und den Abend am Oktoberfest-Samstag. Wer eins erwirbt, hat bevorrechtigt Eintritt ins Zelt. Heuer gibt es die Kombitickets erstmals auch im Vorverkauf. „Das erleichtert uns den Ablauf“, sagt Fink.

500 Stück werden nach Stand der Dinge ab dem 7. September bei den Heimspielen des FV Weiler auf der Terrasse verkauft.

Tickets für den Firmen– und Vereineabend gibt es am Dienstag, 16. August, ab 0 Uhr ausschließlich online auf www.westallgaeuer-oktoberfest.de