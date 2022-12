Wie viel Wachstum verträgt das Dorf?

Nach viel Emotion in den vergangenen Monaten verläuft eine Ortsteilversammlung in Scheffau sehr sachlich. Es stehen sich aber zwei Grundpositionen gegenüber.

01.12.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Der Scheidegger Ortsteil hat 500 Einwohner. Das Ortsbild gilt als besonders schützenswert. Eine weitere Entwicklung sehen einige Bürger deshalb kritisch. Andererseits: Junge Menschen im Ort wollen nicht weg, finden aber weder eine gebrauchte Immobilie noch ein Grundstück zum Bauen. Diese Ausgangssituation hat in den letzten Monaten für viele Diskussionen und Emotionen in Scheffau geführt. Anlass für Bürgermeister Ulrich Pfanner, zu einer Ortsteilversammlung einzuladen. Die verläuft sehr sachlich, zeigt aber auch, dass sich beide Positionen kaum annähern.

Die Neuausweisung von Baugrundstücken in Scheffau ist seit Jahren Thema. 2015 gab es deshalb zuletzt eine Ortsteilversammlung, bei denen die Gemeinde Pläne zu möglichen Bauflächen vorstellte. Dass diese recht umfangreich ausfielen, begründet der Bürgermeister mit dem maroden Leitungs- und Kanalnetz. Eine Sanierung steht an.

Schwesternschaftsgebäude in Scheffau könnte verkauft werden

Hier will die Kommune bereits für eine künftige Bebauung planen. „Alles andere wäre ein Schildbürgerstreich“, sagt Bauamtsleiter Roland Schlechta. Der Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan 2019 beinhaltete daher mehr Flächen als konkret für eine aktuelle Bebauung vorgesehen waren. Dies hat der Gemeinderat 2021 konkretisiert. Nun geht es primär um eine rund 3500 Quadratmeter große Fläche am südwestlichen Ortsrand.

Sie schließt an das bisherige Schwesternschaftsgebäude an. Es dient derzeit als Flüchtlingsunterkunft, könnte nach Ablauf der Pachtdauer von fünf Jahren aber zum Verkauf stehen, mutmaßt der Bürgermeister. Dann könnte es zu einem Abriss und zu Neubauten kommen. Um hier als Kommune mitreden zu können, hat der Gemeinderat eine Veränderungssperre erlassen und will den Bereich in den Bebauungsplan integrieren. Nicht zuletzt: Die Gemeinde hat sich ein Vorkaufsrecht gesichert. In seinem fast einstündigen Vortrag geht der Bürgermeister damit auch auf Fragen ein, die Artur Gretter im Vorfeld gestellt hat.

Acht neue Gebäude entstehen in Scheffau

Die Erstellung eines Bebauungsplanes für den gesamten Bereich sei wirtschaftlich sinnvoll, sagt der Bauamtsleiter. Konkret Baurecht schaffen soll der Plan jedoch nur für acht neue Grundstücke westlich des Gebäudes der Schwesternschaft. Das passe zu Scheffau, sagt Thomas Schröter, der Vorsitzende des Sportvereins. Daniel Schröter, Vorsitzender Feuerwehr, spricht für die junge Generation: „Mir ist wichtig, dass es möglich ist, in Scheffau zu bleiben.“ Und er moniert mit Blick auf die Entwicklung seit 2015: „Es geht viel Zeit verloren und mancher junge Bürger.“

Michael Pfanner lobt den sachlichen Vortrag des Bürgermeisters bei der Versammlung – vermisst aber einen „Gegenvortrag“. Denn: „Es gibt Leute, die anders denken.“ Auch der Bau von Einfamilienhäusern sei keine Garantie dafür, dass „junge Scheffauer im Ort bleiben“, sagt er Pfanner. Und der Bürgermeister hält dagegen: „Darauf hat niemand Einfluss. Es gibt berufliche Veränderungen oder auch Trennungen“.

Geplant werde, damit die einheimische Bevölkerung bauen könne, betont der Bürgermeister mehrfach. Das lasse sich trotz EU-Vorgaben mit einem Kriterienkatalog gut steuern, wenn zudem nur schrittweise Grundstücke veräußert werden.

Bauplätze für junge Leute

Norbert Brinz versteht den Widerstand nicht: „Es geht nicht um Hochhäuser oder eine Autobahn“, sagt er. Und Applaus gibt es für seine Feststellung: „Es geht um acht Häuser für junge Leute.“ Melanie Bernhard äußert Zweifel, ob die Gemeinde sich wirklich Zeit lassen kann mit dem Verkauf – mit Blick auf die Erschließungskosten. Das könne sie, wenn sich die Flächen günstig einkaufen lassen, entgegnet ihr der Bürgermeister. Melanie Bernhard geht es aber um die grundsätzliche Frage: „Will ich eine Ausweitung unseres Dorfes?“ Das kleine Baugebiet sei der Anfang. Werde jetzt falsch entschieden, lasse sich das nicht korrigieren: „Welche Grundsteine legen wir heute?“ Und: „Man muss seine Zweifel anbringen dürfen“, fordert sie und erhält dafür ebenfalls Applaus.

Stefan Raffler kritisiert jene, „die in der eigenen Immobilie sitzen und anderen eine eigene Immobilie verweigern“. Michael Pfanner fühlt sich direkt angesprochen und tut dieses Argument als „populistisch, zu platt“ ab. Es ist der einzige Moment, in dem die Emotionen etwas höher kochen.

Ansonsten gibt es nur positive Stimmen, dass ein Dialog stattgefunden hat. Melanie Bernhard hofft auf eine Fortsetzung: „Manches Missverständnis ließe sich vermeiden, wenn offener gesprochen und besser informiert wird.“