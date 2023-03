Wie Insekten im Westallgäu künftig mehr Lebensraum haben sollen

Mehr Lebensraum für Insekten. Die Gemeinde Weiler-Simmerberg beteiligt sich an einem Blühprojekt. Wie es aussieht und was es bringt.

20.03.2023 | Stand: 05:43 Uhr

Damit Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten mehr Lebensräume finden, werden künftig Grünflächen in Weiler-Simmerberg teils nur zwei Mal im Jahr und später gemäht. Die Gemeinde beteiligt sich damit am Projekt „Heimische Blütenpracht – unsere Kommune macht’s“ des Landschaftspflegeverbands Lindau-Westallgäu. (Lesen Sie auch: Biber breitet sich im Westallgäu aus - warum der Nager nicht nur Freunde hat)

Blühprojekt in Weiler-Simmerberg: Mehr Lebensraum und Nahrung für Insekten

Christine Mühler von der Arbeitsgruppe Vielfalt Ellhofen hat mit Bürgermeister Tobias Paintner Flächen für das Projekt ausgewählt. Durch die seltenere und spätere Mahd bleibe den Pflanzen in der Gemeinde Weiler-Simmerberg mehr Zeit, Samen zu bilden und die Stängel und Blüten bieten Lebensraum und Nahrung für Insekten, schreibt der LPV in einer Pressemitteilung. Die Flächen in Ellhofen sind bereitsvorbereitet und sollen mit Schildern gekennzeichnet werden. Folgende Gemeinden im Landkreis Lindau machen ebenfalls mit:

Lindenberg

Heimenkirch

Oberreute

Stiefenhofen

Hergensweiler

Bodolz

Gestratz

Lindau

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.