Wie wichtig ist die Wangener Geburtshilfe für das Westallgäu?

Der Landkreis Lindau soll sich für den Erhalt der Geburtshilfe Wangen stark machen, fordert ein Kreisrat. Aber die Krankenhausfinanzierung ist Ländersache.

09.02.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Der Landkreis sollte sich für den Erhalt der Geburtshilfe am Wangener Krankenhaus einsetzen. Das jedenfalls forderte Dr. Friedrich Haag im Kreisausschuss. Die Einrichtung sei „absolut notwendig für das Westallgäu“, sagte der Lindenberger Kreisrat. Beeinflussen kann der Landkreis die Entscheidungen im Nachbarland freilich nicht – so zusammengefasst die Antwort von Landrat Elmar Stegmann.

Mehrere Hauptabteilungen sowie die Geburtshilfe am Westallgäu-Klinikum in Wangen sollen geschlossen werden

Anlass für den Vorstoß von Haag sind Überlegungen in Baden-Württemberg, das Westallgäu-Klinikum in Wangen in eine chirurgische Fachklinik umzuwandeln und mehrere Hauptabteilungen sowie die Geburtshilfe zu schließen. Gleichzeitig plant die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz einen Neubau der Klinik in Lindenberg. Haag erkundigte sich, ob es Kontakte zwischen den Kliniken in der Region gebe. „Eine regionale Krankenhausplanung an den Landkreisgrenzen enden zu lassen, wäre ein Schildbürgerstreich“, sagte Haag. (Lesen Sie auch: Krankenhaus Wangen: Ärzte angesichts der Klinikpläne „fassungslos“)

In Bayern werden Geburtshilfestationen an kleineren Kliniken im ländlichen Raum finanziell unterstützt

Die Kontakte zwischen den Kliniken gibt es „selbstverständlich“, antwortete Elmar Stegmann. Für die Asklepiosklinik Lindau – dort ist der Landrat Vorsitzender des Aufsichtsrates – könne er das ausdrücklich bestätigen. Allerdings sei die Krankenhausfinanzierung Ländersache. Das Land Baden Württemberg unterstütze keine Investition in Bayern, der Freistaat wiederum keine Geburtshilfe in Baden-Württemberg. Das könne man als Schildbürgerstreich bezeichnen, so der Landrat. Der Freistaat stehe aber zu seinen Krankenhäusern, während Baden-Württemberg einen anderen Weg zu gehen scheine. In dem Zusammenhang verwies der Landrat auf die Hilfe, die das Land Bayern kleineren Kliniken im ländlichen Raum für deren Geburtshilfe gewährt. Davon profitiert auch das Haus von Asklepios in Lindau. In den beiden vergangenen Jahren hat der Konzern jeweils eine Million Euro vom Freistaat und weitere knapp 180.000 Euro vom Landkreis als Defizitausgleich erhalten.

