Wie wichtig sind die Oscars? Film-Experten aus dem Westallgäu erzählen

Kameramann Holly Fink und Festival-Macher Max Sauer erzählen über ihre Liebe zur Leinwand und die Sehnsucht nach Kino. Welcher der beste Film aller Zeiten ist.

25.04.2021 | Stand: 15:49 Uhr

Kino, Hollywood, Oscars: Filmfans in aller Welt nennen diese drei Begriffe in einem Atemzug. In der Nacht zum 26. April 2021 findet die 93. Oscar-Verleihung statt. Vorab haben wir uns mit zwei Filmschaffenden aus dem Westallgäu über ihre Liebe zur Leinwand und zum Kino unterhalten: Kamermann Holly Fink (57) aus Lindenberg wurde 2002 und 2004 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Zu seinen Arbeiten gehören unter anderem „Dresden“, „Romy“, „Mogadischu“, „Tatort“ und „Charité“. 2012 erhielt er den Kulturpreis der Stadt Lindenberg. Max Sauer (27) ist Moderator beim „Allgäuer Filmfeschdival“ in Heimenkirch. Bei diesem Kurzfilmfestival wird seit 2015 das „Goldene Eichhörnchen“ vergeben. Im Vorjahr konnten die Veranstalter aus über 900 Einsendungen auswählen.