Wieder über 100: Landkreis Lindau droht Corona-Notbremse

Die Zahl der positiven Tests steigt in Lindau und im Westallgäu stark an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 122. Welche Einschränkungen ab wann drohen.

22.03.2021 | Stand: 18:04 Uhr

Die „Notbremse“ naht: Am Montag (22. März) hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau zum zweiten Mal hintereinander die Marke 100 überschritten. Am Sonntag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 106,1 und am Montag bei 122,0.

Damit drohen Einschränkungen für Geschäfte, Museen und persönliche Kontakte. Von einer Überlastung des Gesundheitssystems durch Covid-Patienten ist der Landkreis allerdings im Moment trotz der gestiegenen Fallzahlen weit entfernt.

Die Auflagen in Bayern sind klar: Bei drei Tagen hintereinander mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gelten wieder die Regeln, die bis 7. März Bestand hatten. Museen bleiben zu, Kontakte eines Haushaltes sind auf maximal eine weitere Person beschränkt, klassische Einzelhandelsgeschäfte dürfen nur noch "Click & Collect" (Bestell- und Abholservice) anbieten und es besteht eine Ausgangsbeschränkung von 22 Uhr bis 5 Uhr.

Die Regeln gelten allerdings erst am übernächsten Tag - in diesem Fall also möglicherweise ab Donnerstag. Zudem muss das Landratsamt Lindau als zuständige Behörde zuvor auch eine entsprechende Verordnung veröffentlichen. Das plant das Landratsamt nach eigenen Angaben an dem Tag, an dem die Sieben-Tage-Inzidenz zum dritten Mal in Folge den Wert 100 überschritten hat.

Britische Mutation breitet sich im Westallgäu aus

Die Entwicklung kommt nicht ganz überraschend. Parallel zum bundesweiten Trend steigt auch die Zahl der positiven Tests im Westallgäu seit ein paar Tagen an. Ein Grund ist – neben der deutlich größeren Zahl an Testungen – offenbar die zunehmende Verbreitung der britischen Mutation des Virus. In der vergangenen Woche war jedenfalls mehr als die Hälfte aller positiven Tests auf Mutationen zurückzuführen.

Freie Kapazitäten auf Intensivstationen in Lindenberg und Lindau

Keine Auswirkungen hat die steigende Fallzahl bisher auf die Belegung der Intensivstationen in den beiden Kliniken im Landkreis. Dort waren am Montagmittag laut Intensivregister fünf der zwölf Betten frei. Kein einziges war mit einem Covid-19-Patient belegt. Insgesamt musste laut Landratsamt am Montag auch nur ein Bürger des Landkreises in einem Krankenhaus wegen einer Corona-Infektion behandelt werden. Und: An oder mit Covid-19 ist ein Landkreisbürger zuletzt vor knapp einem Monat gestorben (insgesamt: 57 Todesfälle seit Beginn der Pandemie).

Ausstellung von Werner Specht im Hutmuseum müsste wieder schließen

Folgen hätte die Notbremse auch für die Kulturfabrik in Lindenberg. Sie hatte nach langem Lockdown gerade erst wieder geöffnet. Und das durchaus erfolgreich. Offenbar ist der Hunger der Menschen auf Kultur groß: Jedenfalls haben in den wenigen Tagen seit Eröffnung 210 Menschen die Ausstellung von Werner Specht in der Kulturfabrik angesehen.

Sollte es tatsächlich zur Notbremse kommen, könnten Besucher die Bilder des Lindenberger Künstlers noch am Dienstag und Mittwoch ansehen. Freie Termine gibt es noch, erklärt Kulturamtsleiterin Katrin Felle.

Die Ausstellung läuft regulär bis Juni. Sie kann bei Bedarf aber verlängert werden. „Wir haben Puffer nach hinten“, sagt Angelika Schreiber, Leiterin des Deutschen Hutmuseums.