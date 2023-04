Neue Stellplätze in Lindenberg: Baumfällungen sorgen für Kritik

Zwischen zwei Wohnhäusern in Lindenberg entstehen neue Parkplätze. Was der Bauausschuss dazu sagt – und was mit den Bäumen in diesem Bereich passiert ist.

11.04.2023 | Stand: 17:48 Uhr

Bislang grüne Wiese, künftig Parkplatze: Eine solche Veränderung in der Baumeister-Specht-Straße hat jetzt im Bauausschuss Lindenberg Diskussionen ausgelöst. Und das, obgleich die Ausschussmitglieder grundsätzlich mit der Veränderung einverstanden waren. Sogar als „lobenswert“ bezeichnete Josef Kraft (CSU) das Vorgehen. Denn die neuen Parkplätze entstehen auf privaten Flächen. Zudem herrsche „in der Straße großer Parkdruck“.

