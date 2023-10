Warum ist die Pfarrkirche St. Blasius in Weiler geschlossen?

Die Pfarrkirche St. Blasius ist derzeit außerhalb der Gottesdienstzeiten zugesperrt. Ein gelber Aushang informiert Besucher. Die Hintergründe.

25.10.2023 | Stand: 11:54 Uhr

Vor verschlossenen Türen stehen die Menschen derzeit bei der Pfarrkirche St. Blasius in Weiler. „Aufgrund von Vandalismus in umliegenden Kirchen bleibt unsere Pfarrkirche vorübergehend für Besuche geschlossen“ steht auf einem gelben DIN-A4-Zettel, der hinter der Glasscheibe neben der Tür am Südeingang hängt.

