Wieso die Stadt Lindenberg einen Kredit für das Hallenbad aufnimmt, den sie gar nicht braucht

Lindenberg könnte den Neubau auch ohne Kredit finanzieren. Doch die Umstände sind einfach zu verlockend. Ein CSU-Stadtrat sagt: "Der Staat schüttet da sein Füllhorn aus."

28.10.2021 | Stand: 09:27 Uhr

Es ist einfach zu verlockend, um es nicht zu tun. Die Stadt Lindenberg nimmt einen Kredit zur Finanzierung des neuen Hallenbads auf, den sie gar nicht bräuchte. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Konkret handelt es sich dabei um einen Förderkredit der KfW-Bank in Höhe von 3,15 Millionen Euro – was in etwa einem Viertel der Gesamtkosten entspricht. „Der Staat schüttet da sein Füllhorn aus. Die Konditionen sind unschlagbar, da muss man fast Ja sagen“, sagte CSU-Fraktionssprecher Ludwig Gehring. Denn unterm Strich bekommt die Stadt was geschenkt.