"Die Sache ist endgültig vom Tisch": Ex-Fußballstar Klose kommt doch nicht nach Lindenberg

26.03.2023 | Stand: 13:27 Uhr

Noch bevor der FC Bayern am Freitag mit der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann die Fußballwelt erschütterte, hatte es in dieser Woche einen anderen prominenten Kopf erwischt: So musste der Ex-Nationalspieler, Weltmeister und WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose beim österreichischen Bundesligisten SC Rheindorf Altach die Segel streichen. Und das, obwohl der Club den 44-Jährigen erst im vergangenen Sommer als großen Hoffnungsträger vorgestellt hatte. Weil sein Team jedoch seit Oktober nicht mehr gewonnen hat, zogen die Verantwortlichen die Reißleine.

„Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse des Grunddurchgangs in der Admiral Bundesliga, den der SCR Altach als Tabellenletzter beendet“, begründeten die Vorarlberger am Montag ihre Entscheidung, lobten Klose für seinen Einsatz „bis zum letzten Tag“ – und präsentierten tags darauf Klaus Schmidt als Nachfolger. Der Steirer stand bereits in der Saison 2017/18 bei den Altachern an der Seitenlinie und soll nun mit dem Team in den Playoffs (ab 1. April) den Klassenerhalt schaffen. Diesen hatte die Führung dem früheren Weltklassestürmer Miroslav Klose, der in seiner aktiven Zeit unter anderem mit dem FC Bayern zweimal das Double gewann und für Deutschland in 137 Länderspielen 71 Treffer erzielte, nicht mehr zugetraut.

Klose sollte den Fußball-Nachwuchs in Lindenberg besuchen

Besonders beobachtet hat das Geschehen bei den Nachbarn aus Vorarlberg Tobias Kraus, Vorsitzender des FC Lindenberg. Dank eines „guten Kontakts zum SCR Altach“, wie er sagt, war nämlich im Januar eine Stippvisite von Klose bei der FCL-Nachwuchsabteilung geplant gewesen, das der Profitrainer allerdings kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste. Bis zuletzt hatten die Westallgäuer auf einen Nachholtermin gehofft, doch nach der Absage habe der Altach-Trainer wegen der Rückkehr in den Ligabetrieb keine Gelegenheit mehr gehabt, berichtet Tobias Kraus. Nach Kloses Aus habe er aber ganz unverhohlen noch einmal bei seinem Bekannten nachgefragt. „Ich dachte mir, dass er inzwischen ja wieder mehr Zeit haben müsste – aber leider ist die Sache endgültig vom Tisch.“

Das tut Kraus vor allem für die Jugendspieler leid, die sich sehr auf den Besuch des Fußballidols gefreut hatten. „Es ist schon schade, dass es nicht geklappt hat, denn wir hatten einiges vorbereitet.“ So hätte Klose etwa mit einem Hut ein für die Stadt typisches Andenken überreicht bekommen. Außerdem war geplant gewesen, dass er eine Mütze des A-Ligisten unterschreiben soll, die dann einen Platz im Hutmuseum bekommen hätte. „Das wäre eine schöne Werbung für Lindenberg gewesen.“