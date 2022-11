Die Rotkreuzklinik Lindenberg verfügt über eine eigene Hubschrauberlandestelle. Welche Bedeutung sie für die Klinik hat und welche Helikopter dort landen.

03.11.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Das weiße H in dem roten Kreuz ist aus der Luft prima zu erkennen. Und das ist auch gut so. Denn im Zweifel hilft es dabei, Leben zu retten. Die Rede ist von der Hubschrauberlandestelle der Rotkreuzklinik in Lindenberg. Ein Blick hinter die Kulissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.