Von Windkraft bis Stammtisch-Sorgen: So bunt war der Dorffasching in Maierhöfen

Beim Dorffasching in Maierhöfen sind Windkraft, steigende Energiekosten, Tempo 30 und die Blitzer Themen. Was im närrischen "Dorfblättle" steht.

19.02.2023 | Stand: 16:50 Uhr

Auch von den letzten Regentropfen und stürmisch-kaltem Wind ließen sich die Faschingsbegeisterten in Maierhöfen nicht abhalten: Nach der dreijährigen Zwangspause kamen sie am Faschingssonntag zum Umzug in die Dorfmitte. Und sie erlebten auch in diesem Jahr einige Anspielungen auf das Geschehen im Ort.

