Der Winter kehrt ins Westallgäu zurück: Worauf Hundebesitzer achten sollten

Die meisten Vierbeiner lieben es, im Schnee zu toben oder sich darin zu wälzen. Was zu beachten ist, damit der Spaß keine negativen Folgen hat

19.01.2023 | Stand: 05:33 Uhr

Der Winter hatte sich zwischenzeitlich verabschiedet, nun ist er ins Westallgäu zurückgekehrt. Viel hat es in den vergangenen Tagen zwar noch nicht geschneit, beim besten Freund des Menschen tut das der Freude aber keinen Abbruch: Die meisten Hunde sind begeistert, wenn sie in der weißen Landschaft tollen, sich wälzen und Schneebällen hinterherjagen dürfen.

Streusalz kann Hundepfoten schaden

Doch bei allem Winterspaß sollten Hundebesitzer ein paar Dinge beachten: Laut Bundesverband für Tiergesundheit besitzen die Vierbeiner zwar ein Fell, bei manchen Rassen mit kurzem oder dünneren Haarkleid empfehle sich jedoch bei längeren Spaziergängen ein Mäntelchen gegen die Kälte. Empfindlich seien außerdem die Pfoten gegen Streusalz, die vor der Gassi-Runde mit speziellen Cremes geschützt werden könnten. Im Nachgang lohne sich dennoch eine Kontrolle auf mögliche Verletzungen und gegebenenfalls ein lauwarmes Pfotenbad, um das Streusalz abzuwaschen.

Vorsicht sei auch bei Hunden geboten, die gerne Schnee fressen – zu viel könne zu Magenverstimmungen, Erbrechen oder gar Durchfall führen. Symptome einer ,,Schneegastritis" könnten lautes Gurgeln im Bauch und Appetitlosigkeit sein.

Warum man aufs Gassigehen nicht verzichten sollte

Auf keinen Fall sollte man laut Bundesverband für Tiergesundheit wegen möglichen Gefährdungen bei Schnee und Eis auf das regelmäßige Gassi gehen verzichten. Denn gerade im Winter seien Hunde, wie auch Herrchen und Frauchen, anfälliger für beispielsweise Erkältungskrankheiten, Arthrosebeschwerden oder Harnwegsinfektionen. Deshalb gelte die Devise: ,,Raus an die frische Luft, immer kräftig in Bewegung bleiben und nach dem Ausflug in die Winterwelt an einem warmen, trockenen Plätzchen zur Ruhe kommen."