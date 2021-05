Winzer sagen Weinfeste am Bodensee ab

Viele Winzer sagen wegen der Corona-Pandemie ihre Weinfeste am bayerischen Bodensee ab. Was sie in Lindau stattdessen vorhaben.

Von Evi Eck-Gedler

13.05.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Die Liste der Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, wird im Landkreis Lindau immer länger. Nun haben auch die Winzer vom Bodensee ihr Fest „Komm und See“ im Juli und das Winzerfest im August abgesagt. Immerhin gibt es einen kleinen Lichtblick.