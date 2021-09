Pater Florian Kerschbaumer wird feierlich als neuer Direktor der Gebetsstätte Wigratzbad eingeführt. Und er kommt nicht alleine. Bischof thematisiert Corona.

17.09.2021 | Stand: 09:45 Uhr

Mehr als 20 Pfarrer, zahlreiche Ordensbrüder, Schwestern und Hunderte Gläubige haben am Mittwochabend die offizielle Einführung von Pater Florian Kerschbaumer als Direktor der Gebetsstätte Wigratzbad in Opfenbach gefeiert. Der 46-Jährige folgt dort auf Nikolaus Meier, der an die Wallfahrtsstätte Maria Vesperbild in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) wechselt.