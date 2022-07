Wird das Leitungswasser in Grünenbach bald teurer?

Die Gemeinde hatte bei Wasser und Abwasser jahrelang draufgezahlt. Ein Fachbüro soll nun dabei helfen, die Gebühren neu zu kalkulieren.

20.07.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Den Haushalten und Betrieben in Grünenbach stehen voraussichtlich 2024 mehr oder weniger deutliche Erhöhungen der Gebühren für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung ins Haus. In den vergangenen Jahren hatte die Gemeinde in diesen Bereichen ein Defizit erwirtschaftet. Die überörtliche Rechnungsprüfung des Landratsamtes hatte das schon mehrfach moniert. Bislang fehlt aber eine Basis für die Neukalkulation. Die soll nun eine Vermögensbewertung durch ein Fachbüro ermöglichen. Allein sie kostet über 92.000 Euro.

Grünenbach verfügt am Rand des Ortsteils Schönau über eine Kläranlage und ist somit selbst für die Abwasserentsorgung zuständig und nicht Mitglied eines entsprechenden Zweckverbandes. Und auch bei der Wasserversorgung sind Einnahmen und Ausgaben Teil des Gesamthaushaltes der Kommune. Denn auch dieses Leitungsnetz betreibt sie selbst.

Lesen Sie dazu auch: Woher kommt das Trinkwasser im Westallgäu

Wasser kommt von der Fernwasserversorgung Oberallgäu

Allerdings kauft die Gemeinde ihr Wasser bei der Fernwasserversorgung Oberallgäu ein und kooperiert bei den Aufgaben des Wasserwartes mit der Nachbargemeinde Stiefenhofen. Während sich die laufenden Kosten genau beziffern lassen, ist jedoch die Vermögensbewertung hinsichtlich der Abschreibungssätze weniger klar. Für Bürgermeister Markus Eugler ist klar: „Die Aufarbeitung der teilweise vorhandenen Unterlagen würde in keinem Verhältnis zu einer Neubewertung stehen.“ Die soll nun ein Fachbüro mit Sitz in Heilbronn übernehmen.

Für den Bereich der Abwasserentsorgung berechnet dieses gut 47.000, für den Bereich Wasserversorgung gut 45.000 Euro. Damit möglichst geringe Zusatzkosten für Fahrten der Büromitarbeitenden nach Grünenbach beziehungsweise das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) in Röthenbach entstehen, liefert die VG möglichst viele Unterlagen zu. Dennoch sei von einer Bearbeitungszeit von zwölf Monaten auszugehen, informierte Eugler die Mitglieder des Gemeinderates.

Fachbüro ist "besser im Thema"

Lesen Sie auch

Hitzesommer im Westallgäu: Wie sicher ist unser Trinkwasser? Wasserversorgung im Westallgäu

Im Gremium kam die Frage auf, warum die VG die Neubewertung nicht selbst übernehmen könne. Dafür sei das notwendige Personal nicht vorhanden – und das Fachbüro „besser im Thema“, sagt Eugler. Denn es unterstütze über 500 Kommunen in diesem Bereich.

Lesen Sie dazu auch: Wasser aus Isny wird für Maierhöfen teurer

Wie hoch das bisherige Defizit in den beiden Bereichen war, kann Eugler nicht sagen. „Das haben wir im Haushalt querfinanziert“, weiß er. Daher sei nicht von einer Nachzahlung durch die Haushalte und Betriebe auszugehen – wohl aber von künftig höheren Gebühren. Das gelte auch für Anschlussbeiträge, die bei Neubau oder Erweiterung von Gebäuden zu zahlen sind.

Die Auftragsvergabe an das Fachbüro erfolgte einstimmig.