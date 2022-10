Wird Lindenberg bis 2040 klimaneutral?

Der Sprecher des Energieteams hält das für nötig. Dafür schlägt Hans-Christian Winter eine Reihe an Maßnahmen vor.

16.10.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Die Stadt Lindenberg soll sich ehrgeizigere Ziele in Sachen Klimaschutz setzen. Das regte Hans-Christian Winter, Sprecher des Energieteams, im Stadtrat an. Konkret geht es darum, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden.

Das Lindenberger Energieteam hat sich vor zwölf Jahren gegründet. Anlass war damals das integrierte Klimaschutzkonzept, das die Stadt mit Unterstützung der EZA aufstellte. Beteiligt am Energieteam waren beziehungsweise sind Stadträte, Mitarbeiter der Verwaltung und Fachleute aus dem Kreis der Bürgerschaft.

In den vergangenen Jahren hat sich laut Winter in Lindenberg einiges getan in Sachen Klimaschutz. Als Beispiel nannte er das Solarkataster, Carsharing, Stadtradeln und das Hallenbad – für Winter ein „Leuchtturmprojekt“. Denn die Stadt hat das Bad nach dem Passivhausstandard bauen lassen, also besonders energieeffizient. Möglicherweise, so Winter, sei das Hallenbad das einzige in Deutschland, das diesen Standard erfülle.

Diese Ziele hat sich Bayern beim Klimaschutz gesetzt

Bayern will den Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent senken und bis 2040 klimaneutral sein. „Lindenberg sollte das gleiche Ziel verfolgen“, regte Winter an. Allerdings sei die Stadt davon im Moment „noch weit entfernt“.

Konkret schlug der Sprecher des Energieteams eine Reihe an Maßnahmen vor. So müsse das über zehn Jahre alte Klimaschutzkonzept „dringend überarbeitet werden“. Analog zu den Wärmeplänen in Baden-Württemberg sollte Lindenberg ein Energienutzungskonzept erarbeiten. Nahwärmenetze könnten ein Teil davon sein. Der Fachmann regte zudem ein Elektromobilitätskonzept und weitere Photovoltaikanlagen an. So wären von den 4700 Dächern in Lindenberg fast 60 Prozent für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet. Das Potenzial wird noch nicht genutzt. Zumindest diskutieren sollte die Stadt nach Ansicht Winters auch über eine Teilnahme am European Energy Award.

Bei der Gestaltung einer „nachhaltigen, resilienten und lebenswerten Zukunft in Lindenberg, so Winter, könne das Energieteam eine wichtige Rolle spielen. Allerdings müsste es dazu personell wachsen. Konkret wünscht sich Winter eine stärkere Beteiligung der Stadtratsfraktionen, eine regelmäßige Beteiligung der Verwaltung an den Treffen und einen regelmäßigen Austausch mit Stadtwerken, Leistungsgemeinschaft und Unternehmen. Um die Ziele zu erreichen, müssen laut Winter auch die Bürger besser eingebunden werden. Das könne unter Umständen über eine stärkere Zusammenarbeit mit den Vereinen erreicht werden.

So reagierte der Lindenberger Stadtrat auf das Energieteam

Sprecher aller Fraktionen lobten den ehrenamtlichen Einsatz des Teams und brachten teils eigene Vorschläge. So empfahl Josef Kraft die Bestellung eines Klimaschutzreferenten im Stadtrat. Dieses Amt gibt es bisher nicht. Hannelore Windhaber kann sich ein kommunales Energiemanagement mit einem Energiecontrolling vorstellen. Ausreißer beim Verbrauch könnten so schnell identifiziert werden. Jürgen Lau wiederum hält es für nötig, den neuen Stadtbaumeister und die Klimaschutzmanagerin schnell einzubinden. Für beide Stellen sucht die Stadt aktuell einen Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin.