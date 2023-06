Dieser Westallgäuer will den Dorfladen in Stiefenhofen wiederbeleben

Nico Boksberger will den Dorfladen in Stiefenhofen unter dem Namen „Dein Schmankerl“ eröffnen. Was er anbieten will und wie ihn die Gemeinde unterstützt.

17.06.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Der Dorfladen in Stiefenhofen wird wiederbelebt. Niko Boksberger will das Geschäft Anfang Juli eröffnen. Der Name: „Dein Schmankerl“. Anbieten will er möglichst regionale Produkte. „Der Dorfladen hat gefehlt. Das hat man gemerkt“, sagt er.

