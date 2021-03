Der Landkreis Lindau bleibt bei den Finanzen seinem Kurs treu. Er steckt wieder viel Geld in Bildung. Im Fokus steht der Neubau einer Schule in Lindenberg.

02.03.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Der Landkreis bleibt seinem Kurs treu: Er investiert vor allem in Bildung und den Schuldenabbau. Zudem fließt sehr viel Geld in die soziale Sicherung. Insgesamt will der Kreis heuer 90 Millionen Euro bewegen. „Trotz Corona haben wir mit diesem Haushaltsentwurf die Möglichkeit, unseren Landkreis aktiv zu gestalten“, sagte Landrat Elmar Stegmann.