Mehr als 60 Wohnungen in Weißensberg sind bald fertig

Das Bauprojekt „Edition 3“ in Weißensberg befindet sich auf der Zielgeraden. Dort entstehen etliche Wohnungen - und die werden sogar früher als geplant fertig.

Von Ulrich Stock

17.08.2023 | Stand: 08:53 Uhr

„Wir sind terminplanmäßig voll in der Spur“, sagt Patrick Meier. Das Gerüst ist weitgehend abgebaut, die Arbeiten an der Außenanlage haben begonnen. Zurzeit läuft beim Wohnbauprojekt in Rothkreuz der Innenausbau. „Voraussichtlich im Oktober können wir sämtliche Wohnungen übergeben“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Lindauer bpm GmbH. Die ersten Familien könnten demnach zum Jahreswechsel einziehen.

