Manche befürchten, Einheimische könnten sich bald keine Wohnung mehr leisten. Tatsächlich sind die Preise in den letzten Jahren um circa 60 Prozent gestiegen.

27.08.2022 | Stand: 11:09 Uhr

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren nur in eine Richtung gegangen – nach oben. Viele Bürger fürchten deshalb, nur noch Ortsfremde könnten sich den Kauf von Eigentumswohnungen leisten. Zur Sprache gekommen ist das beispielsweise unlängst bei der Bürgerversammlung in Lindenberg. Doch wie teuer sind Wohnungen in Lindenberg und im Westallgäu aktuell konkret?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.