Wohnungen für Flüchtlinge im Landkreis Lindau gesucht

Landkreis Lindau will Menschen dezentral unterbringen und bittet um Mithilfe. Warum mehr Wohnungen benötigt werden.

17.01.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Der Landkreis Lindau ist auf der Suche nach Wohnungen für Flüchtlinge. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Seit einigen Wochen ist wieder ein stärkerer Zulauf an Asylsuchenden in Deutschland zu verzeichnen und diese werden auch im Landkreis untergebracht. Dieser setzt hierbei auf kleine dezentrale Wohneinheiten, die über den ganzen Landkreis verteilt sind. Dies erleichtert vor Ort die Integration und vermeidet Brennpunkte, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Landrat Elmar Stegmann appelliert daher an Gemeinden und Wohnungseigentümer das Landratsamt bei der Suche zu unterstützen.

Landrat Elmar Stegmann wirbt um Unterstützung bei Bürgermeistern

Noch ist der Landkreis in der Lage, die zugewiesen Flüchtlinge unterzubringen. Doch dies könne sich auch schnell ändern, heißt es in der Pressemitteilung.

Stegmann hat insbesondere in der vergangenen Dienstbesprechung der Bürgermeister um Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Objekten mit einer Größe von fünf bis zehn Personen gebeten. Das Landratsamt sucht jedoch nicht nur Wohnungen für Asylbewerber, sondern auch für anerkannte Flüchtlinge. Letztere wohnen oft als sogenannte „Fehlbeleger“ in den Unterkünften, da es für sie schwierig ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Landkreis Lindau sucht ehrenamtliche Helfer

Aufgrund des steigenden Zustroms an Geflüchteten sucht der Landkreis Lindau neben Wohnungen auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Diese begleiten bereits seit Jahren mit viel Engagement die Asylsuchenden nach deren Ankunft hier im Landkreis. Das Landratsamt Lindau unterstützt die Ehrenamtlichen mit regelmäßigem Austausch und Informationsveranstaltungen.

Kontakt: Wer sich engagieren möchte oder Wohnraum zu vermieten hat, kann sich melden unter Fluechtlingsbetreuung@landkreis-lindau.de

