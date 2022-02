Vollbesetzter Schulbus kommt von Straße ab - Bergung erfolgreich

Ein Busfahrer ist am Montagmorgen bei Wolfegg mit einem Schulbus von der Straße abgerutscht. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen am Unfallort.

21.02.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Ein vollbesetzter Schulbus ist am Montagmorgen um kurz nach sieben Uhr Bei Wolfegg im Landkreis Ravensburg von der Straße abgekommen.

Der 33-jährige Busfahrer verlor auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrollen über den Bus und rutschte nach rechts von der L316 zwischen Alttann und Roßberg ab. Dort sank der Omnibus im durchweichten Bankett ein und neigte sich zur Seite.

Schulbus kommt von Straße ab - Schüler setzen Fahrt mit Ersatzbus fort

Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 9 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort war, sicherte den Bus und ermöglichten den Fahrgästen den Ausstieg. Der Rettungsdienst betreute die Mädchen und Jungen und bot eine medizinische Versorgung an. Die Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen blieben unverletzt und setzten ihren Schulweg mit einem Ersatzbus fort. (Lesen Sie auch: B16 bei Kaufbeuren: Schulbus prallt frontal gegen Baum)

Am Bus selbst entstand kein Sachschaden, lediglich am Bankett in Höhe von 1500 Euro. Ein Spezialunternehmen barg den Bus anschließend. Die Landesstraße war allerdings während der Unfallaufnahme bis 11 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde aber eingerichtet.

Lesen Sie auch

Unfall bei Wolfegg Schulbus rutscht in Straßengraben - 30 Kinder stecken in Bus fest

Lesen Sie auch: Erlangen: Bus mit 20 Fahrgästen gerät in Brand