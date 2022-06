3000 Menschen feiern beim Woodstockenweiler-Festival: „Was für eine Stimmung“

3000 Menschen feiern ausgelassen auf dem zehnten Woodstockenweiler in Hergensweiler. Auch für Kinder und Familien war viel geboten.

Paul Istance, der Sänger der holländischen Band „The Magic Mumble Jumble“, sagt den Menschen in der ersten Reihe ein Wort ein. Er bittet sie, es „schnell, schnell“ durchzureichen, bis ganz nach hinten, klettert wieder auf die Bühne und Sekunden später fordert er alle auf, die Arme in die Luft zu recken und gemeinsam das Wort zu rufen. 6000 Arme recken sich in die Luft. 3000 Menschen rufen gleichzeitig „Peace“. Das ist ein gemeinsamer Moment, der beispielhaft ist, für das zehnte Festival Woodstockenweiler in Hergensweiler zwischen Wangen und Lindau.

Woodstockenweiler: Fußball, Volleyball und ein Mitmachzirkus

Obwohl es ein perfekter Badetag wäre, kommen die Besucher sehr früh und die Festivalwiese brummt ab mittags. Es ist ein Familienfestival und für Kinder und Jugendliche ist viel geboten. Sie spielen Fußball und Volleyball, und sie dürfen sich beim Festival-Mitmachzirkus „Moskito“, mit Jonglage, Diabolo, Bändergymnastik und vielem mehr ausprobieren. Im Bastelzelt klopft und hämmert es unentwegt, und wer mag kann sich hier auch schminken lassen.

Woodstockenweiler

Neben den „The Magic Mumble Jumble“, deren Show so lustig-verrückt ist, wie ihr Name klingt, begeistert unter zwölf weiteren, die Vorarlberger Rockband „The Weight“. Es lebe der gute alte Gitarrenriff!

Woodstockenweiler-Festival: "The Weight", "Django 3000", "Gris Gris" beim

Von der charismatischen Ausstrahlung von Sänger Tobias Jussel ist das Publikum völlig hingerissen. Die Menge wogt und pogt und singt und springt glücklich und ausgelassen vor der Bühne. Hinter der Bühne sind nach jedem Auftritt glückliche Musiker zu finden. „Was für eine Stimmung. Das war so geil“, schwärmt Andreas Vetter, der Schlagzeuger von „The Weight“.

Später, als die Sonne hinter der Bühne untergeht, und die Hitze des Tages einer angenehmen Kühle weicht, fegen „Django 3000“ mit ihrer Discotheka Bavaria über die Bühne, und noch viel später tanzen und singen immer noch ein paar Tausend Menschen zu lässigem Rockabilly mit der Band „Gris Gris“ - und dann verabschiedet sich das Woodstockenweilerfestival mit einem kleinen Feuerwerk von seinen Freunden des Waldrands „bis zum nächsten Jahr!“

Mit dem Festival-Mitmachzirkus, „Moskito“, hatten auf dem Woodstockenweiler nicht nur die Kinder viel Spaß. Bild: Susi Donner

