Das erwartet Besucher beim Woodstockenweiler 2023

Zum elften Mal findet an diesem Wochenende das Woodstockenweiler Festival im Westallgäu statt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Festival.

20.06.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Das Musikfestival Woodstockenweiler im Westallgäu geht in die nächste Runde. Mit dabei sind 14 Bands von Folk über Rap bis Punkrock und vielem mehr. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das beliebte Festival für die ganze Familie, bei dem im vergangenen Jahr 3000 Menschen gemeinsam feierten:

Wann ist das Woodstockenweiler Festival 2023?

Das Woodstockenweiler Festival findet am 24. Juni 2023 statt. Die Bands treten zwischen 12 Uhr und Mitternacht auf zwei verschiedenen Bühnen auf. Das Gelände schließt um zwei Uhr.

Wo findet das Woodstockenweiler Festival 2023 statt?

Wie bereits im vergangenen Jahr, findet das Woodstockenweiler in der Westallgäuer Gemeinde Hergensweiler statt, genauer gesagt auf einer Wiese bei Unternützenbrugg. Diese liegt direkt neben Stockenweiler, wo das Festival bis zum Jahr 2021 stattfand.

Welche Bands treten beim Woodstockenweiler Festival 2023 auf?

Die Veranstalter haben für das diesjährige Woodstockenweiler Festival insgesamt 14 Bands angekündigt. Dazu gehören Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern wie Deutschland, Österreich und sogar den USA. Die Bands und Musiker beim Woodstockenweiler 2023 sind:

Deine Cousine

Celtkilt

El Flecha Negra

Ami Warning

LEAP

Haller

Puma Orchestra

Go Go Gazelle

alaSKA

The String Bean Party

The Nogoodniks

Mischa

Gässlesräp

Dazu kommt noch eine Überraschungsband, die bisher nicht bekannt ist.

Was ist das Programm beim Woodstockenweiler Festival 2023?

Das Festival beginnt offiziell um 12 Uhr. Danach treten die Bands parallel auf zwei Bühnen auf: Hauptbühne und Woodstockenweilerchen. Details zum Programm und Ablauf des Festivals gibt es auf der Website des Veranstalters. Das Puma Orchestra betritt um 0.10 Uhr als letzte Band die Bühne.

Gibt es noch Tickets für das Woodstockenweiler Festival 2023?

Das Festival ist laut Veranstalter so gut wie ausverkauft. In Lindau, Wangen und online gibt es keine Tickets mehr. Nur an der Tankstelle in Hergensweiler soll es noch letzte Karten geben (Stand: 20. Juni).

Im vergangenen Jahr feierten 3000 Menschen beim Woodstockenweiler Festival im Westallgäu. Bild: Susi Donner

Wie kommt man am besten zum Woodstockenweiler Festival 2023?

Wer mit dem Auto zum Festival anreisen will, findet in der Nähe des Geländes einen Parkplatz mit ausreichend kostenlosen Plätzen. Da das Gelände an keiner Straße liegt, empfehlen die Veranstalter entweder den Plus-Code JQHW+Q4 Hergensweiler ins Navi einzugeben oder den Festivalnamen bei Google Maps zu suchen.

Die Anreise ist auch mit Shuttle-Bussen ab Lindau, Wangen oder Lindenberg möglich, die auf dem Weg zum Festivalgelände noch einige Zwischenstopps, zum Beispiel in Mellatz, Rehlings oder Wildberg einlegen.

Kann man beim Woodstockenweiler Festival 2023 campen?

Direkt auf dem Festivalgelände oder auf dem Parkplatz kann nicht gecampt werden. Die Veranstalter des Woodstockenweiler empfehlen Festival-Besucherinnen und Besuchern den Campingpark Gitzenweiler Hof als Übernachtungsmöglichkeit nahe des Festival-Geländes. Auch dorthin fahren kostenlose Shuttle-Busse.

Welche Regeln gelten für Kinder und Jugendliche beim Woodstockenweiler Festival 2023?

Das Woodstockenweiler soll laut Aussage der Veranstalter auch weiterhin ein überschaubares Festival für die ganze Familie bleiben. Daher gibt es neben den musikalischen Acts auch Angebote wie einen Mitmachtzirkus und ein Kinderprogramm. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Personensorgeberechtigten, Erziehungsberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten volljährigen Person kommen. 16- bis 17-Jährige können auch ohne Begleitung am Festival teilnehmen, wenn sie einen Partypass des Landkreises Lindau vorzeigen können.