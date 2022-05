Urlauber blieben 2021 im Schnitt länger als fünf Tage in Lindenberg

In Lindenberg gab es 2021 rund 44.600 Übernachtungen. Die Vermieter litten immer noch stark unter den Corona-Einschränkungen. Ein Urlaub liegt voll im Trend.

04.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Ich kann leider keine Zahlen bringen, die ich mir wünsche“, verdeutlicht Kathrin Felle. Die Kultur- und Gästeamtsleiterin der Stadt Lindenberg hat im Haupt- und Finanzausschuss den Tourismusbericht für 2021 vorgelegt. Das zweite Corona-Jahr lief zwar etwas besser als das erste, dennoch haben die Vermieter ordentlich unter den Einschränkungen gelitten.

Die rund 40 Übernachtungsbetriebe in Lindenberg – von der Ferienwohnung bis zum Hotel – haben im Jahr 2021 insgesamt knapp 8700 Gäste und rund 44.600 Übernachtungen gezählt. In den Jahren vor Corona waren beide Zahlen doppelt so hoch.

Wie lange bleiben Urlauber durchschnittlich in Lindenberg?

Ein Urlauber blieb im Schnitt 5,14 Tage – und somit länger als im Vorjahr (4,72). Vor Corona war die Aufenthaltsdauer zwar deutlich höher (5,47), doch das lag in erster Linie an der Klinik Ried, die während der Pandemie die Aufenthalte deutlich zurückgefahren hat.

Geschäftsreisende Ihr Anteil hat sich durch Corona von rund 35 Prozent auf nur noch 25 Prozent reduziert.

Wie hoch ist der Kurbeitrag in Lindenberg?

Die Stadt hat 2021 nur knapp 56.000 Euro eingenommen, allerdings vom Freistaat als „Corona-Hilfe“ eine einmalige Zuweisung in Höhe von knapp 11.000 Euro bekommen. Zum Vergleich: In einem normalen Tourismusjahr bringt der Kurbeitrag rund 86.000 Euro.

Wohnmobile Wohnmobil-Urlaub boomt. Die Einnahmen durch den Wohnmobilstellplatz haben sich von rund 12.400 auf 15.900 Euro erhöht. „Wir könnten noch mehr Plätze benötigen“, verdeutlicht Felle.

Kathrin Felle, Leiterin des Kulturamts Lindenberg. Bild: Daniel Boscariol

„Die ersten Zahlen für 2022 machen Hoffnung. Auch die Vermieter sind positiv gestimmt“, sagte Felle. Einzelne seien sogar schon bis Oktober ausgebucht.

Was ist 2022 touristisch in Lindenberg geboten?

Digitale Lauschtouren und kulinarische Stadtführungen ergänzen das touristische Angebot. Im Rahmen des Projekts „Premiumwandern im Westallgäu“ wird ab dem 14. Mai eine sieben Kilometer lange Route vom Waldsee durchs Moor zum Ratzenberg und wieder zurück ausgeschildert.