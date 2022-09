ZAK-Holzheizwerk in Scheidegg: Tag der offenen Tür am Wochenende

Das Holzheizwerk in Scheidegg versorgt 68 Abnehmer mit Fernwärme und spart so jährlich 1,25 Millionen Liter Heizöl. Tag der offenen Tür am Wochenende

16.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Mit den Zeiten, in denen an jedem Wochenende der Müll in irgendein Loch in den Gemeinden gekippt und einfach abgefackelt wurde, sollte Schluss sein. Was heute selbstverständlich ist, löste Anfang der 70er-Jahre noch heftigen Widerstand aus: eine Müllverbrennungsanlage. Doch genau so eine entstand 1972 in Kempten, und das war die Geburtsstunde des Abfallzweckverbands ZAK. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens veranstaltet er eine „Roadshow“ zu seinen wichtigsten Standorten. Als letzte Station steht an diesem Sonntag nun das Holzheizwerk in Scheidegg in Verbindung mit dem Wertstoffhof auf dem Programm.

Das Holzheizwerk sorgt für Wärme in den Kurkliniken Scheidegg

„Da wir uns allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen präsentieren möchten, machen beziehungsweise machten wir Halt in allen unseren relevanten Anlagen“, erklärt ZAK-Sprecher Thomas Settele. In Scheidegg steht solch eine relevante Einrichtung. Dort versorgen 6,6 Kilometer Leitungen die Kurkliniken, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Privathäuser mit Wärme. 68 Kunden sind derzeit an das Netz angeschlossen. Für sie wandern jährlich 6500 Tonnen Holzhackschnitzel in den Ofen und ersetzen so etwa 1,25 Millionen Liter Heizöl oder 1,25 Millionen Kubikmeter Erdgas. Das Holzheizwerk leistet einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung der Gemeinde – und wird mit Blick auf die aktuelle Energiediskussion auch in Zukunft eine große Rolle spielen, ist Settele überzeugt.

Der Brennstoff, der für die 12.500.000 KWh Wärme im Jahr sorgt, kommt aus der Region. Die Waldbesitzervereinigung Westallgäu (WBV) liefert die Holzhackschnitzel aus dem Landkreis Lindau und dem angrenzenden Oberallgäu, erklärt Settele. So kann nicht nur auf fossile Brennstoffe verzichtet werden, sondern auch jährlich etwa 3000 Tonnen CO2 eingespart werden, die sonst durch Verbrennen von Öl und Gas anfallen würden, rechnet Settele vor.

Er sieht solche Anlagen als „die Zukunft“ mit Blick auf die Energiekrise. „Aber nicht nur“, sagt er und nennt Windkraft und Photovoltaik als weitere Beispiele. „Auch in diesen Bereichen geht der ZAK, in Zusammenarbeit mit Allgäuer Firmen, Gemeinden und Einrichtungen, voran.“

