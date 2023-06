Darum war das ZDF zu Besuch im Westallgäu

Scheidegg freut sich über verstärktes Medieninteresse. Wieso sowohl das ZDF als auch eine Wanderbuchreihe Interesse an der Marktgemeinde haben.

06.06.2023 | Stand: 07:31 Uhr

Die Marktgemeinde Scheidegg und ihr Touristikbüro freuen sich über ein reges, überregionales Medieninteresse. Wie Monika Dietrich und Friederike Grau, die beiden Leiterinnen von Scheidegg-Tourismus, im Haupt- und Tourismusausschuss berichteten, liefen in der ZDF-Sendung Länderspiegel und in „Heute – in Deutschland“.

Scheidegg erscheint in ZDF-Sendung und in Wanderführer

Der zweiminütige Beitrag stand unter dem Motto „Nachhaltig Reisen zu Pfingsten“. Gedreht wurde unter anderem im Skywalk, im Alpenfreibad und an den Wasserfällen. Interviewt wurden Wirt Markus Stöckeler und Bürgermeister Uli Pfanner. Sie sprachen über die Bedeutung regionaler Küche und das Energiekonzept in Scheidegg.

Ebenfalls medial in Erscheinung getreten ist Scheidegg mittels der Publikation „Mit Geist & Füßen im Allgäu“ von Jürgen Gerrmann. Der Journalist und Reiseautor war im Rahmen einer Pressereise unterwegs und nahm zwei Wandertouren aus der Scheidegger Umgebung in sein Buch auf.

Was in Scheidegg in nächster Zeit ansteht

Von erfolgreichen Messeauftritten auf der IBO Friedrichshafen und dem Prospektschiff sowie auf der Prospektbörse im Scheidegger Kurhaus berichtete Monika Dietrich. Sie nahm dabei ein großes Urlauberinteresse am Westallgäu und speziell an Scheidegg und seiner Umgebung wahr. Auch was die Besucherzahlen beim Regionalmarkt angehe, sei man sehr zufrieden, sagte Dietrich.

Für die kommenden Wochen erhoffen sich die Scheidegger Touristikerinnen bestes Sommerwetter. Schließlich sollen der Bregenzer Raiffeisen-Triathlon (18. Juni, seine Radstrecke führt durch Scheidegg), das Johannisfeuer am Kurhaus (24. Juni), das Marktfest (22. Juli), das Konzert des Quintetto Sinfonico (28. Juli) und der Glutenfrei-Markt (29. Juli) unter freiem Himmel über die Bühne gehen.