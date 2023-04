Zeckenzeit hat begonnen: Darauf sollte man beim Ausflug in die Natur achten

Im Frühjahr ist auch im Westallgäu Vorsicht geboten, denn Zecken können Krankheiten übertragen. Was die Risiken sind, wie man sich schützen kann.

19.04.2023 | Stand: 17:45 Uhr

„Die Zecken sind schon wieder aktiv“, warnt die AOK Direktion Kempten-Oberallgäu-Lindau in einer Mitteilung. Und auch die Krankenkasse Barmer rät dazu, in der warmen Jahreszeit wachsam zu sein. Denn die kleinen Milben saugen nicht nur das Blut ihres Wirts, sie können auch schwerwiegende Krankheiten übertragen. „Wer derzeit in der Natur unterwegs ist, sollte sich und gegebenenfalls die Kinder anschließend auf Zecken absuchen“, sagt Barmer-Landesgeschäftsführer Alfred Kindshofer. Im Ernstfall sei es wichtig, die Tiere vollständig aus der Haut zu entfernen.

Diese Krankheiten überträgt die Zecke

Häufigste Art in Deutschland ist der „Gemeine Holzbock“, der im Gras oder im Unterholz lauert und darauf wartet, bis Tiere oder Menschen ihn im Vorbeigehen abstreifen. Findet das achtbeinige Tier eine geeignete Stelle am Körper, sticht er unbemerkt zu und beginnt mit dem Blutsaugen. Die beiden Kassen warnen vor allem vor zwei Krankheiten, die dabei übertragen werden können: Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), also einer Form von Hirnhautentzündung. Bei Letzterer handelt es sich um eine Viruserkrankung, gegen die man sich allerdings „hochwirksam“ impfen lassen könne, erklärt Dr. Franz-Joseph Sauer, Mediziner in Lindenberg und Sprecher des Gesundheitsnetzwerks. Meist verlaufe die Erkrankung bei Kindern milder als bei Erwachsenen. In zehn Prozent der Fälle trete eine Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute beziehungsweise des Gehirns selbst auf. „Außer der prophylaktischen Impfung mit dem gut verträglichen FSME-Impfstoff gibt es für diese Erkrankung keine Therapie außer der Symptombekämpfung.“

Lesen Sie auch: Biber breitet sich im Westallgäu aus - warum der Nager nicht nur Freunde hat

Eine Impfung zur Prophylaxe einer Borrelien-Infektion gebe es dagegen nicht, sagt Sauer. Borreliose werde von Bakterien ausgelöst und könne an der typischen ringförmigen Hautrötung rund um den Zeckenstich erkannt werden. Die „Wanderröte“ entwickle sich oft erst Tage oder Wochen nach dem Stich, später seien auch neurologische Symptome möglich. „Wie bei allen Infektionskrankheiten sind Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem besonders gefährdet.“

Bei FSME zählte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit laut den Kassen AOK und Barmer im vergangenen Jahr bayernweit 260 Fälle, im Regierungsbezirk Schwaben 47. Borreliose trat mit 3600 Erkrankungen im Freistaat und 361 im hiesigen Regierungsbezirk deutlich häufiger auf. Konkrete Zahlen für den Landkreis Lindau kann AOK-Sprecherin Ingrid Bodenmüller-Bader nicht nennen.

Lesen Sie auch: Paragrafen-Wahnsinn um kleinen Wald in Lindau

Laut Mediziner Sauer ist im Westallgäu trotzdem Vorsicht geboten. Das höchste Risiko für einen Zeckenstich liege zwischen den Monaten März und Oktober. Für FSME gelte mittlerweile ganz Bayern „und somit auch das Westallgäu als Risikogebiet“. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind 94 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern FSME-Risikogebiete. Ausnahmen sind derzeit nur Augsburg und Schweinfurt.

Inwiefern Haustiere von Zecken sind gefährdet sind

Der beste Schutz vor Krankheitserregern bestehe darin, sich erst gar nicht stechen zu lassen, lautet der Rat der beiden Krankenkassen. „Bei Wanderungen durchs Gebüsch empfiehlt es sich, feste Schuhe, lange Hosen und lange Ärmel zu tragen – oder man bleibt gleich auf festen Wegen“, erklärt die AOK. Helle Kleidung könne zusätzlich helfen, die herumkrabbelnden Tiere besser zu erkennen, bevor sie zustechen. Nützlich seien auch Zeckensprays, die allerdings circa alle zwei Stunden erneuert werden sollten.

Bei Haustieren wie Hunden sind Zecken unter dem Fell oft schwer zu finden Bild: L. Huber

Mit den Gefahren, die von den Parasiten ausgehen, sollten sich auch Besitzer von Hunden und Katzen auseinandersetzen – denn Vierbeiner, die oft draußen sind, kommen mit ihnen in Berührung. „Borreliose und FSME sind bei Haustieren genauso ein Thema“, sagt Sabine Berthold, die in Weiler eine Tierarztpraxis betreibt. Erstere Erkrankung beispielsweise, wogegen es im Veterinärbereich eine Impfung gebe, könne unbehandelt bei den Vierbeinern chronische Gelenkbeschwerden hervorrufen. Im schlimmsten Fall könnten beide Infektionen auch tödlich enden.

Lesen Sie auch: Startup aus dem Westallgäu gilt bei Hundebesitzern als "Verkäufer-Star"

Wichtig bei Stichen ist, sie früh zu erkennen und die Zecken behutsam zu entfernen, erklärt die Expertin – das gilt auch beim Menschen. Nach zwei bis vier Stunden könnten bereits Erreger über den Speichel in den Körper gelangt sein. Berthold ist sich bewusst, dass die Milben wegen des Fells oft verborgen bleiben und rät, verschreibungspflichtige Zeckenschutzmittel zu nutzen. Diese seien in Tabletten- und Salbenform erhältlich, verbreiteten sich in der oberen Hautschicht und sorgten dafür, dass die Schädlinge gleich nach dem Stich wieder abfallen. Von Hausmitteln wie zum Beispiel Knoblauch rät Berthold ab – diese seien schlicht wenig hilfreich.