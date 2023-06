Von Kamelen bis zu Kängurus: Zirkus mit 65 Tieren gastiert in Lindenberg

Zum ersten Mal tritt der Zirkus Alessio in Lindenberg auf. Wie die Tierhaltung kontrolliert wird und worauf sich Besucher freuen können.

07.06.2023 | Stand: 14:02 Uhr

Es ist 10.30 Uhr. Direkt am Ortseingang von Lindenberg, auf der Wiese seitlich neben der Staufner Straße stehen mehrere Wohnwagen, Zelte und Bagger. Hier hat der Zirkus Alessio sein Lager aufgeschlagen. „Wir müssen die Kamele noch runterholen“, sagt Zirkusdirektor Andre Kaiser. Fünf Minuten später spaziert er mit den Tieren den Hang hinunter, im Hintergrund die Berge – ein kurioses Bild.

Nach Lkw-Panne: Zirkus wird in Lindenberg gut versorgt

„Eigentlich hätte das alles schon viel früher passieren sollen“, sagt Karl Schmid. Seit einem Jahr sind er und seine Frau mit dem Zirkus auf Tour. Der Rentner und der Zirkusdirektor sind alte Familienfreunde. Während Kaiser den Aufbau und die Tierversorgung regelt, kümmert Schmid sich um die Bürokratie und Pressearbeit.

Ein eingespieltes Team: Karl Schmid (links) und Zirkuschef Andre Kaiser Bild: Anna Stepanek

Nach einem überraschenden Regenschauer sind die Zirkus-Lkws in Nesselwang festgesteckt. Der letzte Transporter ist erst kurz vor Mitternacht am Vortag angekommen. Andre Kaiser und sein Team sind also einen halben Tag im Verzug.

Vor Ort sei jedoch alles sehr gut gelaufen, sagt Karl Schmid. Obwohl der Zirkus, der seinen Sitz in Dillingen an der Donau hat, zum ersten Mal in Lindenberg gastiert, ist Schmid beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Stadt, sowie der örtlichen Landwirte und Firmen. Die Zirkusleute können die Wiese nutzen und werden mit Strom und Wasser versorgt. Eine Landwirtin kommt auch direkt vorbei und bringt mehrere Säcke voller Futter für die Tiere.

So wird die Tierhaltung überprüft

Und davon gibt es einige. 65 Tiere gehören insgesamt zum Zirkus. „Es fängt klein an mit Hasen und Enten“, sagt Schmid. Doch auch Kängurus hüpfen aktuell in Lindenberg übers Gras, man hört Pferde wiehern und hinter der Plane lugen die großen Hörner der Wasserbüffel, Bisons und Watusi-Rinder hervor. Manche Tiere sind im Zirkus geboren, andere stammen aus Tierparks, Zoos oder von Gestüten.

Der Zirkus ist stolz auf seine Tierhaltung. „Bevor wir uns überhaupt um Strom kümmern, sind die Tiere schon draußen im Freien“, sagt Schmid. Jeden Spielort meldet der Zirkus dem Veterinäramt. Im Laufe des Aufenthalts kommt dann ein Beamter unangekündigt vorbei, um die Tierhaltung zu überprüfen. „Von dem, was ich mitbekommen habe, war das Urteil immer positiv“, sagt Schmid. „Andre hat einfach ein Händchen für Tiere.“ Er gehe vor allem sehr geduldig mit ihnen um. So könne es auch mal ein halbes Jahr dauern, bis ein Känguru reif für die Manege ist.

Das bietet der Zirkus

Andre Kaiser und seine Frau Tina kommen beide aus Zirkusfamilien. Nach der Geburt ihres Sohnes Alessio haben sie sich selbstständig gemacht und den Zirkus nach ihm benannt. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen – und der Zirkus ist ein gutes Stück gewachsen.

Der Zirkuschef kümmert sich um die tierischen Auftritte. Mit Enten und Kühen präsentiert er eine „bayrische Nummer“, bei der „Exotenshow“ sind unter anderem die Kamele und Bisons gefragt. Tina Kaiser tanzt Hula-Hoop und sogar Alessio tritt mit seinen sechs Jahren vor das Publikum, um als Clown Witze zu reißen. Zusammen mit drei Artisten aus dem ungarischen Staatszirkus, die eine Trapez-Show aufführen, sind sie momentan zu sechst. Normalerweise wären noch weitere Künstler aus Kuba mit von der Partie. Wegen Schwierigkeiten bei der Anreise werden sie aber vermutlich erst in der nächsten Woche auftreten können.

Inzwischen sitzen Karl Schmid und seine Frau während den Aufführungen nicht mehr im Publikum. Sie trinken lieber gemütlich Kaffee unter ihrem Pavillon. „Wir hören aber immer von außen, wie gut die Leute das Programm annehmen“, sagt Schmid.

Aufführungstermine sind: Donnerstag, 8. Juni, um 15.30 Uhr, Freitag, 9. Juni, und Samstag, 10. Juni, um 15.30 Uhr und um 19 Uhr, Sonntag, 11. Juni, um 14 Uhr, Freitag, 16. Juni, und Samstag, 17. Juni, um 15.30 Uhr und um 19 Uhr, Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr. Karten gibt es unter Telefon (0174) 8187821 oder direkt an der Zirkuskasse.