Zirkus bezieht Quartier in Simmerberg: So verbringen Artisten und Tiere den Winter

Der Zirkus Zomania campiert derzeit im Westallgäu. Wie die junge Familie und ihre Tiere über den Winter kommen.

Von Anna Stepanek

15.12.2022 | Stand: 08:12 Uhr

Ein kleines Camp aus Caravans, Hängern und Zelten am Ortsrand von Simmerberg. Unter den Füßen knirscht schon der erste Schnee, in den beiden Wohnwagen jedoch ist es wohlig warm. Im Winterquartier des Zirkus’ Zomania wohnen Zirkusdirektor Karl Brumbach, seine Lebensgefährtin Kimberly Frank und die gemeinsame Tochter Lavinia auf engstem Raum. Zur kleinen Zirkusfamilie gehören Brumbachs Cousins Nicolai Estel und Gino Rojan, ihr Daheim ist im Wohnwagen gegenüber. Whisky und Wodka, zwei Shetlandponys, überwintern nebenan in einem Zelt. Nicht jeder könnte sich vorstellen, so den Winter zu verbringen, Brumbach Brumbach kennt sein ganzes Leben lang nichts anderes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.