Zoff im Stadtrat Lindenberg: "Schimpftirade", "Lügen" und "falsche Tatsachen"

Die Sondersitzung zum Nadenberg hat im Stadtrat ein Nachspiel. Derweil nennt die Stadt die Termine für die Bürgerbeteiligung. Was "nicht so ganz glücklich" ist.

29.03.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Die Sondersitzung zur Bürgerbeteiligung in Sachen Nadenberg hatte im Stadtrat Lindenberg nun ein verbales Nachspiel. Helmut Wiedemann (SPD/ULLi) echauffierte sich über das, was sein Stadtratskollege Martin Einsle (Grüne) in der Sitzung gesagt hatte. Wiedemann sprach von einer „Schimpftirade“ und nannte die Äußerungen „nur eine Schaufensterrede im Kreise seiner Claqueure“.

