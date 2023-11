"Es macht keinen Sinn": Staffelleiter schickt Kreisliga vorzeitig in die Winterpause

Hermann Hengge hat alle Spieltage der Kreisliga A im Dezember abgesagt. Wieso das die Liga unter Druck setzt und wann der Fußball im Westallgäu wieder rollt.

30.11.2023 | Stand: 17:04 Uhr

Das Fußballjahr 2023 ist für die Kreisliga A3 und die Kreisliga B6 vorzeitig beendet. Das hat Staffelleiter Hermann Hengge auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt. „Es macht keinen Sinn“, sagt er.

Auf Rasen sei ein Spielbetrieb bei diesen Wetterverhältnissen ausgeschlossen – und die zur Verfügung stehenden Kunstrasenplätze würden größtenteils nicht geräumt oder seien auch gesperrt. Letzteres sei vergangene Woche in Wangen der Fall gewesen.

FC Scheidegg ist Zweiter in der Kreisliga A

Somit schickt Hengge den FC Scheidegg (2.), FC Lindenberg (6.) SV Eglofs (7.), TSV Röthenbach (11.) und TSV Stiefenhofen (15.) vorzeitig in die Winterpause. Eigentlich wären an diesem Sonntag sowie am 10. Dezember noch reguläre Spieltage angesetzt gewesen.

Allerdings sind aufgrund des Wintereinbruchs bereits am vergangenen Wochenende sieben der acht Spiele in der Kreisliga A ausgefallen. „Dadurch kommt die Liga etwas unter Druck, weil im Frühjahr drei Spieltage nachgeholt werden müssen“, sagt Hengge. Es ist aber optimistisch: Bisher habe man – mit Ausnahme der Corona-Abbrüche – noch jede Saison irgendwie über die Bühne gebracht.

Rückrunde in der Kreisliga A startet im März

Deshalb kündigt der Staffelleiter auch an, den Spielbetrieb nach der Winterpause eine Woche früher als geplant beginnen lassen zu wollen – am 9./10. März.

