Weil in Oberreute zu wenig Kinder sind, konnte das Schulamt die Rektor-Stelle nicht ausschreiben. Nun springt die Rektorin einer anderen Grundschule ein.

24.09.2022 | Stand: 11:03 Uhr

Zu wenig Kinder, zu wenige Klassen: Die Grundschule in Oberreute hat seit diesem Schuljahr keine eigene Leitung mehr. Nachdem Rektor Manfred Heißenstein in Pension gegangen ist, konnte das Schulamt seine Stelle nicht wieder neu ausschreiben. Kommissarisch hat Johanna Bötsch die Leitung übernommen. Sie ist bereits seit 2005 Schulleiterin in Stiefenhofen und hat nun eine Doppelfunktion inne.

