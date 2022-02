Reaktivierung der alten Bahnhalte im Kreis Lindau: Kommunalpolitiker ärgern sich über Hinhaltetaktik

Der Kreistag Lindau richtet einen „dringenden Appell“ an das Verkehrsministerium, den Freistaat und die Bahn. Sie sollen sich an frühere Zusagen halten.

In dieser Sache sind sich Landrat und Kreisräte über alle Fraktionen hinweg einig: der Freistaat Bayern soll sich an seine Zusage halten und mehrere frühere Bahnhalte im Landkreis wiederbeleben. Einen entsprechenden „dringenden Appell“ hat der Kreistag einstimmig verabschiedet. „Wir können nur Druck machen. Lond it luck“, sagte Eberhard Rotter, Bahnfachmann der CSU. Das sehen auch seine Kolleginnen und Kollegen so: Charly Schweizer ( Die Linke), von dem die Initiative in der Sache ausgegangen war, forderte alle Räte auf, ihre Kontakte zur Landespolitik zu nutzen, um Bewegung in das Thema zu bringen.

Landrat und Kreisräte sind sich über alle Fraktionen hinweg einig: Der Freistaat Bayern soll mehrere frühere Bahnhalte im Landkreis Lindau wiederbeleben

Bisher gibt es auf der 23 Kilometer langen Strecke zwischen Hergatz und Lindau keine Haltestellen. Das sollte sich eigentlich ändern. Freistaat und Bahn hatten im Jahr 2015 angekündigt, im Ramen der Stationsoffensive Bayern“ fünf Haltepunkte zu reaktivieren – Schlachters, Hergensweiler, Weißensberg, Lindau-Oberreitnau und Lindau–Aeschach. Eine entsprechende Zusage hatte der Amtschef des bayerischen Verkehrsministeriums im November 2019 bei einem Gespräch in Lindau erneuert. Daran erinnerte Rotter, der bei dem Termin damals dabei war. (Lesen Sie auch: Neue Zughalte im Landkreis Lindau rücken in die Ferne)

Geschätzte Kosten für Reaktivierung der Bahnhalte im Landkreis Lindau sind von 15 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro gestiegen

Geplant war die Inbetriebnahme der Haltestellen ursprünglich im Jahr 2023. Mittlerweile sind die Projekte aber aus dem Förderprogramm genommen worden. Grund sind die gestiegenen Kosten. 2015 war noch von 15 Millionen Euro die Rede, mittlerweile von mehr als 24 Millionen. Stattdessen prüft die Bayerische Eisenbahngesellschaft nach Angaben des Landratsamtes, ob sich die Vorhaben über andere Töpfe finanzieren lassen. Das Verkehrsministerium soll mit dem Ergebnis auf die Region zugehen. Eine „belastbare Aussage“, ob die Haltepunkte eröffnet werden sollen und wenn ja, wann, konnte das Bau- und Verkehrsministerium dem Landratsamt gegenüber allerdings nicht machen.

Klimaschutz und Nahverkehr bekommen in der Lindauer Kreispolitik einen höheren Stellenwert

Die Hinhaltetaktik verärgert alle Rätinnen und Räte, zumal Klimaschutz und Nahverkehr in der Kreispolitik zunehmend Gewicht bekommen. „Zusagen sind getroffen worden. Wir fordern, dass diese Zusagen auch eingehalten werden“, fasst Landrat Elmar Stegmann die Erwartungshaltung zusammen. In der Beschlussvorlage ist von einem „untragbaren Zustand des stationslosen Streckenabschnittes zwischen Hergatz und Lindau“ die Rede. (Das könne Sie auch interessieren: Kreisräte fordern: Hier sollen im Landkreis Lindau wieder Züge halten)

Scheitert es am Geld? Im Landkreis Lindau gibt es fünf Bahnhalte, die wiederbelebt werden sollen

Das Argument der gestiegenen Kosten lassen weder der Landrat noch die Kreisräte gelten. Es sei klar, dass so ein Projekt über die Jahre nicht billiger werde, sagte Eberhard Rotter. Und für seinen Kreistagskollegen Charly Schweizer ist es schlicht „eine Schande“, dass die Haltepunkte nicht finanziert werden sollen.

