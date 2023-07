Massive Einschränkungen im Bahnverkehr - Diese Züge im Westallgäu fallen aus

Bis November gibt es immer wieder Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Lindau und Hergatz. Welche Verbindungen im Juli gestrichen sind.

08.07.2023 | Stand: 05:43 Uhr

An diesem Montag fallen zwischen dem Bahnhof Lindau-Insel und Hergatz die Züge mit den Nummern 78908 und 78903 aus. Wie berichtet, gilt das ebenfalls für den 17. und den 24. Juli. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn am Knoten in Lindau.

Für die Verbindung Lindau-Memmingen gilt demnach: Der Zug um 5.45 (Lindau-Insel) entfällt, der SEV fährt um 5.30 Uhr los; in Hergatz fährt der SEV um 6 Uhr los (statt des Zugs um 6.02 Uhr). Für die Verbindung in der umgekehrten Richtung gilt an den drei Tagen: Der Zug um 5.55 (Hergatz) entfällt, der SEV fährt um 6 Uhr los; in Lindau fährt der SEV um 6.30 Uhr los (statt des Zugs um 6.15 Uhr).

Lesen Sie auch: ICE hält jetzt am Bahnhof Lindau-Reutin

Weitere Bahn-Störungen zwischen Lindau und Weißensberg bis November zu erwarten

Weil die DB Netze AG außerdem seit Freitag zwischen Lindau und Weißensberg Gleise auf einer 13 Kilometer langen Strecke austauscht, sind weitere Störungen bis voraussichtlich Anfang November zu erwarten. Während der Arbeiten wird der Abschnitt meist einseitig, teils aber auch komplett gesperrt. Durch den eingleisigen Zugverkehr zwischen Weißensberg und Lindau-Aeschach kommt es zu einzelnen Zugausfällen und Verspätungen, Schienenersatzverkehr ist geplant. Außerdem kündigt die Bahn an, dass der Abschnitt zwischen Hergatz und Lindau nachts sowie vom 9. bis 12. September komplett gesperrt wird. Als Ersatz fahren Busse.