Zugstrecke bei Heimenkirch bleibt weiter halbseitig gesperrt

Nach einer Unterpülung des Gleiskörpers dauern die Reparaturarbeiten weiter an. Das sagt die Bahn über die voraussichtliche Dauer der Behinderungen.

23.03.2022 | Stand: 10:04 Uhr

Die Behinderung des Bahnverkehrs zwischen Lindau und Röthenbach dauert an. Das bestätigt die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Redaktion. Nachdem zwei kommunale Mitarbeiter aus Heimenkirch in der vergangenen Woche die Bahn auf eine Unterspülung des Gleiskörpers nahe dem Bahnhalt Heimenkirch aufmerksam gemacht hatten, sperrte das Unternehmen eines der beiden Gleise und veranlasste eine Drosselung der Zuggeschwindigkeit auf dem anderen Gleis. Bodenuntersuchungen an dem beschädigten Streckenabschnitten sind inzwischen abgeschlossen.

Wie eine Bahnsprecherin mitteilt, dauert „die Sofortmaßnahme zu Herstellung der Befahrbarkeit des gesperrten Gleises“ mindestens bis Samstag. Weitere Verzögerungen könnten nicht ausgeschlossen werden. „Das Gleis wird voraussichtlich erstmal nicht mit voller Geschwindigkeit befahren werden können.“ Voraussichtlich in der nächsten Woche würden alle Einschränkungen aufgehoben.

