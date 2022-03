Zugverkehr zwischen Lindau und Röthenbach weiter eingeschränkt

Die Bahn ist bei Heimenkirch noch mit Bodenuntersuchungen beschäftigt. Das hat Auswirkungen für Bahnkunden. Was über den beschädigten Gleiskörper bekannt ist.

18.03.2022 | Stand: 16:36 Uhr

Die Behinderung des Bahnverkehrs auf der Strecke Lindau – Röthenbach dauert an. Nachdem zwei kommunale Mitarbeiter der Gemeinde Heimenkirch die Deutsche Bahn am Mittwochnachmittag auf eine Schadensstelle an den Gleisen bei Heimenkirch aufmerksam gemacht hatten, sperrte das Unternehmen die zweigleisige Strecke östlich des Bahnhalts Heimenkirch auf einer Seite, auf der anderen fahren die Züge mit stark gedrosselter Geschwindigkeit (so kam es zum Problem). Die Untersuchung der Schäden seien noch nicht abgeschlossen, erklärte am Freitag eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage unserer Redaktion.