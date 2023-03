Zur Zeitumstellung: Diese Uhren gibt es schon seit dem Mittelalter

Wie man sich merken kann, wann man den Zeiger eine Stunde vor beziehungsweise zurück stellt.

25.03.2023 | Stand: 05:36 Uhr

Funkuhren zeigen die Zeit sekundengenau. Sie werden das am Wochenende auch nach der Umstellung auf die Sommerzeit tun. Zeitmesser hat es aber auch schon vor Jahrhunderten gegeben.

Sonnenuhren wurden schon im frühen Mittelalter vor allem an südlich ausgerichteten Kirchenwänden eingerichtet. Sie finden sich zudem an anderen öffentlichen Gebäuden, mitunter auch als Schmuck an Privathäusern. Wer aufmerksam durch das Westallgäu fährt, wird einige davon finden. Unsere kleine Auswahl zeigt (von links oben im Uhrzeigersinn) die Sonnenuhren bei der Firma Mayser in Lindenberg, an der Aureliuskirche in Lindenberg, dem Martins- und dem Frauentor in Wangen, sowie der Pfarrkirche St. Nikolaus in Opfenbach. Wissen ist auch für den Bau einer Sonnenuhr nötig. So muss der Stab parallel zur Erdachse ausgerichtet werden. Sie zeigt dann immer genau die Ortszeit an. Umstellen auf die Sommerzeit lässt sie sich allerdings nicht.

Wer indes Probleme hat, sich zu merken, ob er die Uhr nun in der Nacht auf Sonntag vor- oder zurückstellen muss, für den gibt es Eselsbrücken. Zum Beispiel: Wenn es Sommer wird, werden die Gartenmöbel vor die Tür gestellt, im Winter stellt man sie wieder zurück - bei der Zeit läuft es genauso.