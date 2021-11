Zwölf Mal das Westallgäu von seiner schönsten Seite

Eigentlich wollte Nicki Krammel aus Lindenberg seine Kalender nur an Freunde und Familie verschenken. Doch die Nachfrage war so groß, dass er sie nun verkauft. Den Erlös spendet er in Erinnerung an seine Mutter an das Lindauer Tierheim.

17.11.2021 | Stand: 16:04 Uhr

Nicki Krammel ist immer noch sprachlos: Eigentlich wollte der Lindenberger nur einige Fotokalender erstellen, für Freunde und Familie. Als dann noch ein paar übrig waren, bot der 57-Jährige sie in der Facebook-Gruppe „Wir Lindenberger“ an. Und die Resonanz war riesig: „Aus ganz Deutschland haben sich Allgäu-Begeisterte, Wanderer, Skifahrer, Bergsteiger und Urlauber gemeldet“, erzählt er. Das hat ihn auf eine Idee gebracht: „Ich habe noch einige Kalender nachbestellt und spende den Erlös an das Lindauer Tierheim.“