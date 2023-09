Zwei Hersteller schlagen Alarm: Der Orangensaft wird teurer

Die Vorarlberger Firmen Rauch und Pfanner sprechen von einer „außergewöhnlichen Situation“: Die Orangen sind knapp - und das hat Folgen.

12.09.2023 | Stand: 17:09 Uhr

Vorarlbergs Fruchtsaftproduzenten haben derzeit mit einer Knappheit an Orangen zu kämpfen. Sowohl bei Rauch Fruchtsäfte als auch bei Pfanner seien die Einkaufspreise wegen Ernteausfällen zuletzt deutlich gestiegen, heißt es aus den beiden Unternehmen. Das berichtet der ORF. Die Folge: Im Herbst dürfte Orangensaft im Handel deutlich teurer werden.

Orangen sind derzeit auf der ganzen Welt Mangelware. Das liege daran, dass die drei größten Produzenten – Brasilien, die USA und Mexiko – nicht die erwarteten Erntemengen eingefahren hätten, sagt Geschäftsführer Peter Pfanner von Pfanner Fruchtsäfte in Lauterach.

Preis für Orangen hat sich verdoppelt

Die Rohstoffpreise hätten sich mehr als verdoppelt, heißt es beim Fruchtsafthersteller Rauch in Rankweil. Schuld seien Wetterkapriolen, die in Florida (USA) zu einer schlechten Ernte geführt haben, und ein Bakterium, das die Orangen in Brasilien befallen hat.

Peter Pfanner spricht von einer außergewöhnlichen Situation: „Ich bin seit 30 Jahren im Unternehmen tätig und habe so eine Situation noch nie gesehen, dass es seit Monaten Knappheiten gibt bei den Rohstoffen. Und eine Preisentwicklung, die wir gerade sehen, habe ich in dieser Form auch noch nie gesehen.“

Vorarlberger Firma Pfanner kämpft um jede Lieferung Orangen

Pfanner kämpft derzeit nach eigenen Angaben um jede Lieferung Orangen, die er kriegen kann – nicht nur für das laufende Jahr, sondern auch darüber hinaus. Weil die Preise massiv gestiegen sind, werde man diese Zusatzkosten auch an die Kundschaft weitergeben müssen, so der Fruchtsaft-Chef. Er rechnet damit, dass die Orangensaft-Preise im vierten Quartal 2023 spürbar steigen werden: „Persönlich glaube ich, dass das für den Endkonsumenten ungefähr einen Euro Mehrkosten pro Liter ausmachen wird.“

Peter Pfanner geht davon aus, dass die Orangenknappheit noch länger anhalten wird: „Weil aktuell die Lagerstände weltweit auf Null stehen. Und wir müssen zuerst wieder einmal genügen Ware haben, um ein Lager zu bauen. Und das wird sicher zwei Jahre dauern.“

Orangensaft will der Hersteller nicht aus dem Sortiment nehmen

Wäre ein anderes Produkt betroffen, würde sich Pfanner überlegen, es für ein Jahr ganz aus dem Sortiment zu nehmen. Bei Orangen sei das aber nicht möglich, weil diese – neben Äpfeln – die wichtigsten Früchte im mitteleuropäischen Saftgeschäft seien. Deshalb könne man auf Orangen nicht völlig verzichten, so Pfanner.

Das sieht man auch bei Rauch so. Orangensaft sei der Lieblingssaft in den meisten Ländern und zudem ein wichtiger Bestandteil von anderen Säften wie beispielsweise Multivitamin.