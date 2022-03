Im Landkreis Lindau sind seit März 2020 mehr als 17.000 Corona-Fälle gemeldet worden. Die Gemeinden sind unterschiedlich stark betroffen. Aber woran liegt das?

03.03.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Stiefenhofen hat eine Kirche, eine Grundschule, eine Kindertagesstätte und über 100 landwirtschaftliche Betriebe. In den 26 Ortsteilen der Flächengemeinde leben rund 1930 Einwohner – und mehr als jeder Vierte davon hat sich mit dem Coronavirus infiziert. In keiner anderen Kommune im Landkreis Lindau ist der Anteil der positiven Fälle höher: 28,4 Prozent. Was auffällt: Auch die anderen Corona-Hotspots im Landkreis sind ländliche Gemeinden im Westallgäu.