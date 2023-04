Zwei Künstlerfreunde gestalten wunderbare Welten

Max Schmelcher hat seinen Studienkollegen Karl Heinz Kappl zur gemeinsamen Ausstellung ein. Moorbilder und Konkrete Kunst passen erstaunlich gut zusammen.

28.04.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Max Schmelcher und Karl Heinz Kappl hätten sich schon vor 40 Jahren begegnen können. Der Allgäuer und der bei Deggendorf geborene Niederbayer studierten Anfang der 1980er Jahre an der Akademie der Bildenden Künste in München. Ihre Wege haben sich allerdings erst vor vier Jahren gekreuzt, in einer Galerie am Ammersee. Aus dieser Begegnung ist eine Künstlerfreundschaft entstanden, und von ihr profitieren jetzt kunstinteressierte Menschen im Westallgäu: In seiner Ateliergalerie in Scheidegg zeigt Max Schmelcher neben seinen Moorarbeiten konkrete Kunst von Karl Heinz Kappl. Die auf sehr unterschiedliche Weise entstandenen Werke ergänzen sich erstaunlich gut und weisen mehr Verbindungen auf, als es der erste Blick vermuten lässt.

