Zwei Männer entwischen dem Grenzer mit Sprung aus dem ersten Stock

Von ausgelassenen Abenden in Vorarlberger Gaststuben und frechen Scherzen am Schlagbaum. Einer endete hinter verschlossener Tür, ein anderer im kalten Bach.

10.04.2021 | Stand: 17:10 Uhr

„Wir haben viel gearbeitet – und wir haben viel Quatsch gemacht.“ So beschreibt Heinz X. Reischmann aus Lindenberg, was in jüngeren Jahren sein Leben ausgemacht hat. Aus beiden Bereichen kann der 77-jährige Lindenberger viel erzählen. Beruflich engagierte er sich in der Lebensmittelindustrie, von der Lehre weg bis hin zur Verantwortung als Vorstandsmitglied oder Krisenmanager. Mit „Quatsch machen“ meint Reischmann Erlebnisse mit Freunden, Streiche, Späße und Gasthausbesuche, die den in Scheidegg aufgewachsenen jungen Mann häufig in die österreichische Nachbargemeinde Möggers führten. Grenzen konnten ihn nicht aufhalten – und sie geben seinen Geschichten die besondere Würze.