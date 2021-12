Zwei Träger des Sozialistenhuts sitzen im neuen Bundeskabinett

Zwei Mitglieder der neuen Bundesregierung sind Träger des Sozialistenhuts: Arbeitsminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

07.12.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Wer den Sozialistenhut des SPD-Kreisverbands Lindau bekommen will, muss in Partei und Gesellschaft vorausgedacht haben und gegen den Strom geschwommen sein. So heißt es in den Vergaberichtlinien. Geht es danach, finden sich in der neuen Bundesregierung besonders viele nicht stromlinienförmige Sozialdemokraten. Erstmals sitzen zwei Preisträger gleichzeitig in einem Bundeskabinett: Hubertus Heil und Karl Lauterbach. (Lesen Sie auch: Hubertus Heil bekommt in Lindenberg den Sozialistenhut der SPD)

Sozialistenhut 2019: Die Laudatio auf Kevin Kühnert hielt in Lindenberg Karl Lauterbach

Der alte und neue Arbeitsminister Heil hat die Auszeichnung in diesem Jahr in Lindenberg erhalten. Karl Lauterbach, der als Gesundheitsminister auf Jens Spahn folgt, freute sich im Jahr 2018 über die Ehrung. Mit Kevin Kühnert bekommt gleich noch ein dritter Sozialistenhutträger mehr politisches Gewicht. Der frühere Juso-Vorsitzende und Preisträger des Jahres 2019 wird neuer Generalsekretär der SPD. Die Laudatio auf den Parteilinken hielt damals Karl Lauterbach. Der SPD-Kreisverband vergibt den Sozialistenhut seit dem Jahr 1986. (Lesen Sie auch: Lauterbach wird Gesundheitsminister in der neuen Ampel-Regierung)