Zwischen Karussell und Einkaufsbummel am Wochenende in Lindenberg

Zahlreiche Menschen zieht es am verkaufsoffenen Sonntag und Start des Simon- und Juda-Markts nach Lindenberg. Was alles geboten ist.

Von Susi Donner

23.10.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Am Samstag hat der Rummel mit den Fahrgeschäften zum traditionellen Simon- und Judamarkt in der Kiesgrube in Lindenberg begonnen. Er war am Wochenende beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Die Kleinsten probierten das Kinderkarussell aus, die größeren Kinder und die Erwachsenen wagten sich ins Kettenkarussell oder in den Bayern Lift – dazu gab es Essensstände mit typischen Marktspezialitäten wie Bratwurst, Schokobananen, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln – wie beispielsweise bei Hendrik Branicki, der zudem Lebkuchenherzen mit Botschaften für alle Fälle an seinem Stand anbot, sowie mehrere Schieß- und Glücksbuden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.