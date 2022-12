Wird es heuer weiße Weihnachten im Allgäu geben?

Für viele Menschen wären weiße Weihnachten ein echter Traum. Wird es sie 2022 geben? So groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass an Heiligabend Schnee liegt.

10.12.2022 | Stand: 19:12 Uhr

Gibt es 2022 weiße Weihnachten im Allgäu? Für die meisten Menschen gehören Heiligabend und Schnee einfach zusammen. Doch in den vergangenen Jahren war das häufig eine Wunschvorstellung. Aber könnte es in diesem Jahr wieder so weit sein?

Hier gibt es alle Infos zur Frage "Weiße Weihnachten 2022 im Allgäu - ja oder nein", zu Prognosen, Wahrscheinlichkeit und Wetter-Trend.

Noch ist es etwas zu früh, eine fundierte Prognose abzugeben, ob an Weihnachten 2022 Schnee im Allgäu liegt, sagt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe von Wetterkontor. Erst etwa eine Woche vor dem Fest lasse sich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, wie das Wetter an den Festtagen sein wird. Geht man nach der Statistik, wäre es wieder Zeit für ein eingeschneites Weihnachtsfest. Denn zuletzt gab es vor zwölf Jahren weiße Weihnachten in Bayern. In höheren Lagen - wie zum Beispiel auch im Allgäu - kommt es häufiger vor, dass es zum Fest schneit. Der Schnitt für weiße Weihnachten im Freistaat liegt jedoch eigentlich bei alle vier bis fünf Jahre, wie der BR berichtet.

Doch in den meisten Regionen Deutschlands werden weiße Weihnachten immer seltener. "Der Klimawandel mit steigenden Temperaturen vertreibt die romantischen weißen Weihnachten Schritt für Schritt aus Deutschland", sagt Uwe Kirsche, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Weiße Weihnachten im Allgäu - "Chancen auf Schnee an Weihnachten stehen nicht schlecht"

Der jetzige Wintereinbruch im Allgäu mit Temperaturen unter Null und dem ersten Schnee auch in tieferen Lagen ist jedoch recht vielversprechend. Jürgen Schmidt sagt eine "kalte Phase" für Mitte Dezember voraus. "Es wird winterlich." Zwar sei die kalte Wetterlage "bei den hohen Heizkosten nicht wirklich zu gebrauchen", sagt Schmidt. Für Fans von weißen Weihnachten ist das jedoch ein gutes Zeichen. Denn die Kälte komme von Nord/Nord-Ost. Das sei eher ungewöhnlich - die Chancen auf Schnee zum Fest stünden somit nicht ganz schlecht, sagt der Meteorologe. Dennoch sei das absolut keine Garantie.

Wann spricht man eigentlich von weißen Weihnachten? Die Definition des DWD besagt, dass an allen drei Tagen, also von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag morgens früh um 7 Uhr, Schnee mit einer Höhe von mindestens 1 Zentimeter liegen muss. Ob der Schnee frisch vom Himmel kam, oder ob er schon länger liegt, ist dabei egal. Laut BR gab es das in den letzten 50 Jahren nur fünf Mal in Bayern: 2010, 2001, 1986, 1981 und 1969.

Wer garantiert ein weißes Weihnachtsfest möchte, der muss sich also wohl auf die Zugspitze begeben. Der höchste Berg Deutschlands ist nämlich der einzige Ort in der Bundesrepublik, an dem es bis jetzt immer Schnee zum Fest gab.

