Medikamente sind noch immer Mangelware, auch im Allgäu. Und die Lage wird nicht besser. Das ärgert Apotheker - und hat Folgen für Patientinnen und Patienten.

09.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Bei fast 500 Arzneimitteln gibt es derzeit Lieferengpässe. Das meldeten die Pharmaunternehmen zuletzt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Das Institut aktualisiert die Daten regelmäßig.

Vom derzeitigen Mangel betroffen sind deutschlandweit Apothekerinnen und Apotheker. Auch Arndt Botzenhardt, Sprecher der Oberallgäuer Apotheker, kennt das Problem: „Die Lage verschärft sich zunehmend“, sagt er. Botzenhardt könne nie absehen, welches Medikament als nächstes nicht lieferbar ist. Aktuell fehle es bei Antibiotika an allen Ecken und Enden: „Da kämpfen wir um jede Flasche.“

Nasensprays sind schwer zu bekommen

Auch bei der Lieferung von Nasensprays, die gerade jetzt mitten in der Erkältungszeit gebraucht würden, sehe es schlecht aus. 56 von 60 Nasensprays für Erwachsene sind nicht lieferbar, nennt Botzenhardt ein Beispiel. Noch könnten Apotheken ihre Kunden versorgen. Auch mit der Eigenherstellung von Fiebersaft würden derzeitige Mängel überbrückt. Was Botzenhardt an der derzeitigen Situation vor allem ärgert: „Seit vergangenem Jahr hat sich nichts verbessert.“

Allgäuer Hausärzte und Apothekensprecher klagten etwa im Dezember vor allem im Bereich der Kindermedizin über fehlende Medikamente. Hustensäfte waren eine Zeit lang Mangelware. Der damalige bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) richtete daraufhin eine „Pharma-Task-Force“ gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln ein.

Dabei wollten unter anderem Krankenkassen, Pharma-Unternehmen und der Bayerische Apothekerverband an einen Tisch kommen. Und Letzterer hat noch immer genaue Forderungen an die Politik, wie Lieferengpässen begegnet werden sollte. Dazu gehört laut eines Sprechers unter anderem: Exporte von versorgungsrelevanten Arzneimitteln sollen bei Engpässen eingeschränkt werden, die Produktion von Medikamenten solle wieder verstärkt in der EU stattfinden.

Sogar Krebs-Medikamente sind Mangelware

Mittlerweile habe das Gesundheitsministerium erste gesetzliche Regelungen getroffen. Doch nicht alles, was Hausärzte- und Apothekerverband gefordert hatten, sei dabei berücksichtigt worden, sagt Dr. Wolfgang Ritter, Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes. Ob die Regeln so ausreichen, müsse man jetzt beobachten.

Nach wie vor sei der Mangel auch für Hausärzte „täglicher Begleiter in der Praxis“, sagt Ritter. Sogar Krebs-Medikamente seien betroffen. „Offensichtlich erweisen sich sichere Lieferketten in einer globalisierten Welt, die zunehmend von Krisen erfasst wird, nicht mehr als so zuverlässig.“ Problem sei nun, dass Ärzte im Falle eines nicht lieferbaren Medikamentes auf alternative Arzneien zurückgreifen – doch immer weniger Hersteller produzieren dieselben Medikamente. „Wenn die wenigen Produzenten dann ausfallen, gibt es keinen Ersatz mehr.“