Frühlingsschwung auf dem Arbeitsmarkt: Weniger Arbeitslose im Allgäu im Februar

01.03.2023 | Stand: 14:55 Uhr

Die Arbeitslosigkeit im Allgäu ist gesunken. Im Februar lag die Arbeitslosenquote im Geschäftsbereich der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen bei 2,8 Prozent. Das sind 0,1 Punkte weniger als im Vormonat Januar. Bundesweit betrug sie 5,7 Prozent. Eine weitere gute Nachricht des Berichts der Agentur: Die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen fiel geringer aus als im Vorjahr.

Bei einer derart niedrigen Arbeitslosenquote könne man von einer „Vollbeschäftigung“ sprechen, sagt der stellvertretender Leiter der Agentur, Horst Holas. Arbeitslos gemeldet waren im Februar demnach 11.123 Menschen. Das ist laut Holas zwar ein Plus von knapp über acht Prozent im Vergleich zum Februar vergangenen Jahres. Doch Holas betont, dass bei dieser Zahl auch die als arbeitslos registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer mit einbezogen sind.

Wie viele Geflüchtete sind im Allgäu arbeitslos?

Und die kamen zuletzt wieder vermehrt in ganz Schwaben an. 886 ukrainische Geflüchtete waren im Dezember 2022 im Allgäu als arbeitslos gemeldet. Aktuellere, valide Zahlen gebe es derzeit aufgrund einer Softwareumstellung des Jobcenters Oberallgäu nicht, teilt die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen mit. Insgesamt sei das Ausbildungsniveau der Geflüchteten hoch, überdurchschnittliche vielen hätten einen ukrainischen Hochschulabschluss. Eine Hürde, um im Allgäuer Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, seien bei vielen die Deutschkenntnisse. Weil der Großteil der Geflüchteten, nämlich Zweidrittel, Frauen mit Kind, aber ohne Partner sind, seien diese oft zunächst für den Arbeitsmarkt nicht verfügbar, sagt Holas.

Deutlich gefallen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Allgäu: 2358 Menschen zählte die Agentur in dieser Gruppe im Februar. Das sind sieben Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor. Woher kommt diese Entwicklung? Das liege am „anhaltend hohen Bedarf an Personal“, erklärt Horst Holas. „Der Fachkräftemangel ist bei den Firmen und Einrichtungen enorm.“ Langzeitarbeitslose Menschen fänden unter diesen Umständen leichter eine geeignete Arbeit.

Mehr Menschen unter 25 sind im Allgäu arbeitslos

Trotz eines überwiegend positiven Trends auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt gibt es eine Gruppe, bei der die Zahlen gegenläufig sind. 1.045 Menschen unter 25 Jahren waren zum Stichtag im Februar arbeitslos – 4,2 Prozent mehr als im Vormonat und sogar 17,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Auch hier nennt die Agentur Gründe: Weil im Februar oft eine dreieinhalbjährige Ausbildung endet, melden sich vermehrt jüngere vorübergehend arbeitslos. Ein Haupteffekt zum Vorjahr seien auch hier ukrainische junge Menschen, die sich arbeitslos melden.

Übrigens: Nur die kreisfreien Städte der Region lagen über der durchschnittlichen Arbeitslosenquote des Allgäus (siehe Grafik). Die restlichen Landkreise lagen alle darunter oder gleich auf mit dem Durchschnitt.