Weniger Übernachtungen im Allgäu - Wie geht es dem Tourismus nach Corona?

Die Übernachtungszahlen im Allgäu gehen langsam wieder bergauf. Nach zwei schweren Corona-Jahren kann die Tourismus-Branche aber noch nicht an 2019 anknüpfen.

10.02.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Hinter dem Tourismus im Allgäu liegen schwere Jahre – vor allem wegen der Corona-Lockdowns, in denen die Hotels monatelang geschlossen bleiben mussten. 2022 ging es aber wieder bergauf: Laut Allgäu GmbH wurden im vergangenen Jahr 12,9 Millionen Übernachtungen in der Region gezählt. Das sind 56 Prozent mehr als noch 2021. An das Vor-Corona-Jahr 2019 konnte die Branche allerdings nicht anknüpfen: Damals wurden 13,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet.

Auch was die Gästeankünfte angeht, gab es ein Minus. Die Zahl sank von rund 4 Millionen im Jahr 2019 auf etwa 3,6 Millionen im vergangenen Jahr. Allerdings: Die Gäste blieben dafür etwas länger, im Schnitt 3,6 Tage. 2019 waren es noch 3,4.

Übernachtungszahlen im Allgäu 2022: "Mit diesem Ergebnis dürfen wir sehr zufrieden sein"

„Mit diesem Ergebnis dürfen wir sehr zufrieden sein. Wir alle hofften auf ein Jahr wie vor Corona. Aber am 24. Februar 2022 veränderte sich die Welt“, sagt Maria Rita Zinnecker, Vorsitzende des Tourismusverbandes Allgäu/ Bayerisch-Schwaben und Ostallgäuer Landrätin. Umso bedeutsamer sei es, ein sicheres und stabiles Umfeld für einen erholsamen Urlaub bieten. Um die Qualität hochzuhalten, bietet der Tourismusverband laut Zinnecker unter anderem Training für die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit für Gastgeber an.

